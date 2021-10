In Ioniq 5 dalla Liguria a Capo Finisterre: 4.400 km di puro piacere

L’ultimo (forse) racconto della serie “Vacanze elettriche” ci arriva da Tiziano Fasolini che, con la compagna, è arrivato in 19 giorni dalla Liguria a Capo Finisterre, in Galizia, punto d’arrivo del Camino di Santiago e il terzo punto più occidentale del continente europeo. Tiziano è fleet manager di un grande gruppo multinazionale e per l’occasione ha guidato la nuovissima Hyundai Ioniq 5 long range RWD. Ecco le sue parole

di Tiziano Fasolini

La nostra “avventura” elettrica, un viaggio lungo 4.400 km alla scoperta della Spagna del nord. Con il nostro spirito di avventurieri e forti della nostra esperienza elettrica, io e la mia compagna, siamo partiti accettando una sfida per noi senza precedenti.

Un viaggio pianificato in maniera scrupolosa, scegliendo con prudenza i punti di ricarica (anche qualcuno in più del necessario) aumentando di poco i tempi di viaggio ma con il grande vantaggio di non affaticarsi mai alla guida; questa è stata la prima delle scoperte positive durante questo lungo tour (4.400 km da computer di bordo dell’auto) durato19 giorni, durante i quali abbiamo ammirato l’incredibile bellezza e potenza della natura della Spagna del nord.

Due tappe intermedie in Francia scoprendo i gioielli Arles e Carcassonne

Siamo partiti il 14 Agosto dalla nostra base in Liguria e durante i due lunghi trasferimenti (circa 1.000 km l’uno) abbiamo optato per due tappe intermedie, pernottando nelle belle cittadine di Carcassonne all’andata e Arles al ritorno, soste che ci hanno permesso di scoprire queste due meraviglie della Francia. Pause durante le quali abbiamo caricato una automobile che ci ha sbalordito per le prestazioni di ricarica, spazio, comfort di bordo, tecnologia e con un’efficienza da record (totale consumo 19 Kw/100 km con il 78% di percorso autostradale): Hyundai Ioniq 5 long range RWD.

Le ricariche lampo di Ioniq 5 non ci danno il tempo per la pausa caffè

Auto incredibile che ci ha permesso di effettuare soste da record (leggi anche) alle colonnine superfast Ionity in autostrada: 15 minuti per una carica dall’ 8% al 81% (velocità 220 Kw/h). E’ la prima volta che mi capita di ricevere da bluelink, l’app di Hyundai, l’avviso che l’auto è pronta a ripartire…mentre noi non abbiamo neanche fatto in tempo a completare la più classica delle soste: bagno + caffé!! Un altro grande vantaggio è che mentre l’auto si rifornisce…..lo facciamo anche noi!

Oltre alla fantastica vettura, c’è anche una App che ci ha permesso di viaggiare sempre tranquilli ed addirittura fare delle “eco-races” tra me e Karin (ovviamente sempre stracciato dalla prudente ma sempre divertente guida femminile!) è Power Cruise Control. Un software che utilizziamo ormai da tempo per i nostri viaggi e sul quale contare sempre per avere i dati effettivi di consumo in tempo reale. Davvero incredibile.

Due app e via: con Power Cruise Control e Evway addio ai problemi

E per finire l’ultima chicca: il nostro abbonamento a Evway che, grazie alla sua rete europea, ci ha dato la possibilità di ricaricare ovunque tranne che alle colonnine Endesa EnelX, dove abbiamo quasi sempre avuto problemi (2 volte su 3). I frequenti problemi di sistema sulla rete Enel X sono quindi tanto frequenti in Italia quanto in Spagna. In una occasione ci è stato addirittura chiesto di richiamare dopo due ore. Cose che non devono accadere! Fortunatamente avevamo buon margine grazie alla generosa autonomia di Ioniq 5, quindi gestendo in maniera attenta l’energia abbiamo potuto proseguire verso un punto di ricarica alternativo.

I tempi di ricarica durante il viaggio sono stati sempre ottimizzati, abbiamo sfruttato tutti i momenti in cui l’auto era ferma per visitare le località e i punti di interesse che avevamo scelto, mangiare e dormire.

Abbiamo cercato strutture alberghiere e/o appartamenti che ci avrebbero permesso di ricaricare l’auto durante la sosta (Booking ha un’opzione ad hoc nel menu) ma non sempre ne abiamo trovati (solo 6 su 9 e la maggior parte per pernottamenti di 1 notte).Una nota negativa è che il punto di ricarica era effettivamente disponibile, ma, con nostra grande sorpresa, quasi sempre con prese shuko e non con wallbox maggiormente indicate per le auto elettriche, sia per potenza che per sicurezza.

La ricarica in questi casi è quindi stata molto lenta, ma grazie alle lunghe ore notture di sosta siamo riusciti a raggiungere un’autonomia più che sufficiente ad effettuare gli spostamenti programmati per raggiungere le colonnine più veloci, in rari casi a discapito del tempo di viaggio.

La conferma: non servono ricariche al 100%, meglio farne 22, ma più veloci

Ed ecco il nostro tour in datteglio, giorno per giorno: https://www.polarsteps.com/TizianoFasolini/4196004-spagna-del-nord-2021?s=7aabb2fb-de1f-4b93-b230-9797ece20501

Abbiamo attraversato due stati, Francia e Spagna, sfiorando il Portogallo ed arrivando alla “fine del mondo” il mitico faro di Finisterre, meta ufficiale del cammino di Santiago. Ma nella nostra avventura ha rappresentato “soltanto il giro di boa”: 2000 km dalla base, il punto più lontano.

Finisterre, un luogo di una bellezza immensa, dove ogni sera le persone ammirano il miracolo de “la puesta del sol” praticamente a picco sull’Oceano Atlantico. E’ quel momento magico che la natura ci regala e che ha il potere di incantarci dalla notte dei tempi. Qui abbiamo pernottato in un faro, cullati dal rumore delle onde dell’oceano e con la nostra auto…in carica!

In totale abbiamo effettuato 22 ricariche. Solo in 7 occasioni abbiamo caricato al 100%, solo perchè l’auto è stata “attaccata alla spina” più del tempo veramente necessario. Durante alcune ricariche notturne e in quelle ultrafast in autostrada è stata più veloce di noi nel ricaricare le batterie! Abbiamo avuto l’ennesima conferma: caricare al 100% non serve. Neanche se la destinazione finale è molto lontana perchè raggiunto l’80% la velocità di ricarica rallenta sensibilmente per preservare la batteria. L’80% di autonomia di Ioniq 5 è di 300 km (autostrada) = altre 2 ore e 45 minuti di viaggio.

Costo della ricarica 365 euro. Chi viaggia molto deve abbonarsi a Ionity

I costi sostenuti per le ricariche sono stati di € 365. Una nota dolente è che in autostrada il costo di Ionity, soprattutto super fast (colonnine a 350 kw/h) senza abbonamenti ad hoc è di € 0,79 a Kw. Per chi viaggia molto si rende pressoché indispensabile un abbonamento diretto con Ionity o tramite i prodotti messi a disposizione delle case costruttrici.

Siamo rientrati alla base il 1 Settembre orgogliosi e felici della nostra avventura. Abbiamo conosciuto persone solari, serene e condiviso insieme a loro momenti della loro quotidianità.

La sopresa delle “communities elettriche”: chiacchiere, consigli e bon ton alla ricarica

Durante le cariche, infatti, si sono create delle piccole “communities elettriche” con altri drivers in arrivo dalle parti più varie (e impensabili) d’Europa. Da Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, e…Italia (una giovane coppia piemontese con una I3). Ci si è scambiati esperienze, curiosità e suggerimenti. Un aspetto che mi ha molto colpito è stata la solidarietà che si è creata tra di noi. In un paio di casi chi era carico a sufficienza ha lasciato il posto a chi doveva caricare.

Abbiamo incontrato persone curiose e spesso incredule di vedere una macchina elettrica con targa italiana a migliaia di chilometri dal confine. Sono stati curiosi di vedere l’auto, di sapere come ci eravamo organizzati e di conoscere le nostre tappe. E noi siamo stati ben felici di raccontare la nostra avventura, sperando di incoraggiare altre persone a sperimentare un viaggio elettrico e provare le nostre stesse emozioni, sapendo anche di aver fatto bene all’ambiente.

Un viaggio elettrico: impatto zero e tanto divertimento!!!

