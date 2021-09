Matteo e la Ioniq 5: consumi e autonomia in salita e…

Matteo e la Ioniq 5. La nuova elettrica di casa Hyundai all’esame del nostro amico (e popolarissimo YouTuber) Matteo Valenza. Testo +Video.

Matteo è pronto a portarci su fino al Colle di Sant’Eusebio e poi giù fino a Gavardo, per una nuova prova. L’auto, la Ioniq 5, deve segnare una nuova era nell’elettrico Hyundai, con la possibilità di ricariche velocissime, fino a 800 V. Dopo aver portato il crossover coreano in montagna, utilizzandolo come alimentatore da campeggio, che cosa ci dirà su consumi ed autonomia?

Matteo e la Ioniq 5 – Spinge forte anche in Normal

Giornata calda e molto ventosa. Sono le 17,45 e all’esterno ci sono ancora 27 C°. É da poco scesa qualche goccia di pioggia, ma il terreno è asciutto. “Le condizioni climatiche sono abbastanza favorevoli“, dice Matteo, pronto per testare la Ioniq 5 nella versione con batteria da 72,6 kWh e due motori elettrici, con trazione integrale. Alla partenza la batteria è al 70% e la frenata rigenerativa è impostata su iPedal. Le opzioni di frenata rigenerativa di Ioniq 5 sono quattro: frenata di livello 0 (completamente assente), livello 1, livello 2, livello 3 e iPedal. In modalità iPedal, la frenata rigenerativa più potente, il veicolo è percepito come molto più pesante e appena si stacca il piede dall’acceleratore l’auto si ferma. Per rigenerare si utilizzano entrambi i motori. Le modalità di guida invece sono tre: Normal, Sport ed Eco. Per la prova viene impostata la modalità Normal Driving. Non ti accorgi di superare i 50 km/h, perché l’auto è molto silenziosa. Risponde perfettamente in accelerazione, e anche in Normal Driving spinge forte.

Matteo e la Ioniq 5: salita e discesa con quanti kWh

Al termine della salita, dopo 9 km percorsi ad una velocità media di 54 km/h, il consumo è pari a 38,1 kWh/100 km. La batteria è arrivata al 67%. Nella discesa i risultati sono buoni. Grazie alla funzione l’iPedal, è stato recuperato l’1% di batteria. In 5 minuti sono stati percorsi 3,5 km e l’auto ha consumato 0 kWh/100 km. Anche nella discesa in paese, 4,9 km, i consumi sono pari a 0 kWh/100 km. Tutto questo sempre grazie all’iPedal e forse anche grazie al pannello fotovoltaico che si trova sul tettuccio. Nel solito chilometro e mezzo per le strade di Gavardo, ad una velocità media di 31 km/h, l’auto ha consumato 11,1 kWh/100 km. La batteria è ancora al 68%. Nell’immettersi in tangenziale, Matteo imposta il Cruise Control Adattivo. Specificando che questo modello di Hyundai è anche dotato dell’Autopilot, che permette di mantenere la carreggiata e la distanza dall’auto che si trova davanti

Matteo alza l’asticella della velocità: ai 130 consuma 4,237 kWh/km

Dopo i primi 10 km, percorsi in 10 minuti alla velocità media di 60 km/h, sono stati consumati 9,2 kWh/100 km. All’esterno è aumentata la temperatura, adesso è a 28 C°. È arrivato il momento di alzare l’asticella della velocità, prima a 90 km/h e poi a 110 km/h. I consumi risultano rispettivamente pari a 13,3 kWh/100 km per 7 km e 17,4 kWh/100 km per 5,7 km. Anche se c’è un po di vento contrario, la prova in autostrada va alla grande. Non c’è traffico, l’A34 è perfetta per questo genere di prove.

Dopo aver percorso 7 km a 130 km/h, la Ioniq 5 ha consumato 23,4 kWh/100 km. Ovvero 4,237 kWh al km, che a questa velocità piò essere considerato un buon risultato. E infatti Matteo è soddisfatto, così come lo è della Ioniq 5 in generale. In autonomia non eccelle, ma non dovrebbero esserci problemi in viaggi anche un po’ più lunghi.

