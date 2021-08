Mamma mia Ioniq 5, in ricarica batte tutti. Nelle stazioni ultra-fast, da 300 a 350 kW, bastano 5 minuti per immettere l’energia necessaria a fare 100 km. Tanta roba…

Mamma mia Ioniq, arriva a 232 kW: 100 km in 5 min.

Avendo la possibilità di ricaricare a 800 volt, era risaputo che la nuova Hyundai avrebbe avuto performance eccezionali. Al livello della Porsche Taycan, l’unica finora a utilizzare questa potenza, ma su una macchina “normale”, dai prezzi molto inferiori. Ora una conferma del lavoro fatto dai tecnici coreani arriva da un test di Fastned, operatore olandese della ricarica. La Ioniq è stata collegata a una Super Fast e una Fast (quest’ultima da 50 kW). Risultato: nella prima prova l’auto coreana è arrivata a 232 kW, mantenendosi su questo picco fino a poco meno del 50% di riempimento. Poi la curva è scesa, come sempre accade, ma mantenendosi comunque al di sopra dei 100 kW fin quasi all’85%. Caricando nelle colonnine da 50 kW, invece, serve mezz’ora per inserire l’energia necessaria per 100 km. Quindi con una curva meno efficace, fatte le debite proporzioni.

Conta l’autonomia, ma anche in quanto ricarichi

È chiaro che, per chi viaggia molto, l’opzione elettrica è percorribile solo se, oltre a garantire una buona autonomia, l’auto si ricarica in tempi rapidi. Concetto che per l’Italia diventerà ancor più chiaro quanto Autostrade per l’Italia (ASPI) avrà terminato il progetto di installare una stazione con colonnine da 300 kW ogni 50-60 km. Per ora ce n’è stata una, a Modena Nord, ma ci vuole fiducia…ASPI comunque non è sola: anche altre società stanno installando ricariche ad alta potenza, in autostrada e fuori, a cominciare da Enel X e Ionity. E presto gli automobilisti elettrici capiranno che non conta solo quanta autonomia hai, ma anche quant’è breve la ricarica. E in questa prima fase la Ioniq 5, con la sorellina Kia EV6, sembra imbattibile. Prendiamo per esempio le ultime Audi, marca nota per ricaricare a potenze notevoli. Sempre nella prova di Fastned, la Q4 e-tron arriva al massimo a 125 kW: poco più della metà della Ioniq 5.

— Leggi anche / Il Club dei 500 km (e più) di autonomia: 12 modelli