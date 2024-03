Il tonfo delle vendite Toyota e la guerra alle EV

Il tonfo delle vendite in Giappone (legato allo scandalo Dahiatsu) e la diffidenza verso l’elettrico: Toyota fa ancora discutere, come dimostrano queste due mail. Vaielettrico risponde. I vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Il tonfo delle vendite per lo scandalo Daihatsu: da che pulpito…

“Toyota, tonfo delle vendite in Giappone per lo scandalo Daihatsu. A rischio la leadership“. La fonte è il Corriere della Sera, questo è il link all’articolo. Toyota: sono gli stessi del motore ammazza elettrico… Da quale pulpito! Vi rimando all’articolo per i particolari. Cordiali saluti“. Carlo Notarianni, Motta Santa Lucia (Catanzaro).

Che errore puntare sull’idrogeno e non sull’elettrico

“Leggo, sulla vostra rivista, dell’ennesima esternazione di Mr. Toyoda. La casa automobilistica, dopo una serie ineguagliabile di cantonate, non sa proprio più cosa fare e dire. Una cosa è certa, in 24 mesi, vedrà erodere pesantemente le sue quote di mercato! Tesla e Renault sono prossime al lancio di due prodotti di volume e di sicuro successo, che lasceranno al palo le cugine ibride di Toyota!!! Aver investito tempo e ed enormi quantità di denaro in una follia ingegneristica, l’auto ad idrogeno, l’ha condannata ad un ruolo di comprimario nel comparto dell’auto elettrica. Peraltro, dopo aver sparato a zero sulla propulsione elettrica, voglio vedere come riusciranno a vendere le loro, il giorno che, torto collo, riusciranno a produrle!!!. Io sono un ex funzionario Toyota“. Giuseppe Sala

Il tonfo delle vendite: ecco i numeri, Giappone e mondo

Risposta. In effetti i numeri pubblicati dal Corriere fanno un certo effetto, essendo riferiti a un gruppo che ha alle spalle anni di straordinario successo. Si legge che “in febbraio, le vendite di auto Toyota in Giappone hanno registrato una flessione del 33,3%, fermandosi a quasi 104 mila vetture“. E che “a livello globale le vendite sono scese del 6,9% a 719.630 unità“. Sono comunque numeri di tutto rispetto, ma il gigante giapponese ci ha abituati a ben altre performance. Sia chiaro: noi non vogliamo condurre alcuna campagna, tantomeno nei confronti di un marchio di grande prestigio come Toyota. Solo non riusciamo a capire questo atteggiamento di sufficienza, se non peggio, nei confronti dell’elettrico. Che, a chi lo ha percorso con convinzione (non solo Tesla, ma anche i cinesi), sta dando soddisfazioni ben maggiori di quanto abbia raccolto la Casa giapponese con l’idrogeno.