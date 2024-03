Arriva il motore Toyota ammazza elettrico? Sui siti rimbalzano articoli e video che riportano con enfasi la notizia, ci segnala (perplesso) Luca. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Arriva il motore Toyota…? Non si capisce che propulsore sia, ma promette sfracelli

“V i segnalo un nuovo articolo-bomba sulla fine dell’elettrico per far posto all’idrogeno su motore termico. Questo articolo, su Motorionline, lo spaccia come un’idea di Toyota mescolando verità e finzione. Il motivo della mia segnalazione è legata al video più del test scritto, già di per sé fuorviante. Il video è stato curato nei dettagli. E il narratore, che ha un tono pacato da divulgatore scientifico, sembra voler essere apparentemente neutrale e obiettivo sugli argomenti pro e contro l’elettrico. La realtà è ovviamente ben diversa. Si descrive Toyota come pronta a mettere sul mercato un motore a idrogeno, ma di tipo termico e non elettrico. E per farlo si cita un motore sviluppato nel 2022 per dei prototipi usati nel Motor sport “ . i segnalosulla fine dell’elettrico per far posto. Questo articolo, su Motorionline, lo spaccia come un’idea di ToyotaIl motivo della mia segnalazione è legata al video più del test scrittoIl video è stato curato nei dettagli. E il narratore, che ha un tono pacato da divulgatore scientifico, sembra voler essere apparentemente neutrale e obiettivo sugli argomenti pro e contro l’elettrico. La realtà è ovviamente ben diversa. Si descrive Toyota come pronta a mettere sul mercato un motore a idrogeno,. E per farlo si cita un motore sviluppato nel 2022 per dei prototipi usati nel

L’idrogeno con la Mirai è stato un flop…

“ In realtà Toyota ha puntato sull’idrogeno a base elettrica, sicuramente più efficiente. Ma che, come ha riportato Vaielettrico in un articolo dell’ottobre scorso, si è rivelato un flop (ricordate le Mirai?). Flop legati al problema di stoccaggio, trasporto e produzione dell’idrogeno e non legate alla capacità di Toyota a far le automobili, ovviamente. Nello stesso articolo, ribadendo la volontà di Toyota a produrre questo famigerato motore endotermico, si fa un po’ di confusione. Dicendo che stanno investendo molto sulla ricerca delle celle a idrogeno, che servono, come nella Mirai, a muovere un motore elettrico. Cui prodest? Perchè spendere tanto tempo e denaro per realizzare un video così palesemente fantasioso? Forse a voler mantenere in vita il motore endotermico, spacciandolo per una novità? Aiutatemi voi a fare luce “ . Luca Sillari In realtà Toyota ha puntato sull’idrogeno a base elettrica, sicuramente più efficiente. Ma che, come ha riportato Vaielettricodell’ottobre scorso,(ricordate. Flop legati al problema di stoccaggio, trasporto e produzione dell’idrogeno e non legate alla capacità di Toyota a far le automobili, ovviamente. Nello stesso articolo, ribadendo la volontà di Toyota a produrre questo famigerato motore endotermico, si fa un po’ di confusione. Dicendo che stanno investendo molto sulla ricerca, che servono, come nella Mirai, a muovere un motore elettrico. Cui prodest? Perchè spendere tanto tempo e denaro per realizzare un video così palesemente fantasioso? Forse a volerspacciandolo per una novità? Aiutatemi voi a fare luce

Arriva il motore Toyota…? Lo vedremo, come vedremo la ‘piccola Tesla’

Risposta. L’unica cosa che si rischia di ammazzare facendo filtrare queste notizie è la vendita, già di per sé risibile, di auto elettriche Toyota. Il Suv bZ4X è un flop colossale, e non è che le EV prodotte con il marchio Lexus abbiano riscosso un successo memorabile, tutt’altro. Akio Toyoda, presidente (non più operativo) della grande azienda giapponese, da tempo ha ingaggiato una campagna d’odio contro l’auto elettrica, senza andare tanto per il sottile. Ora promette di mettere in produzione un motore rivoluzionario, senza però spiegare bene di che cosa si tratta. Chi ha la mente aperta deve accogliere ogni innovazione con curiosità e interesse. Però non è che chi produce auto a batterie nel frattempo resti a guardare. C’è una scadenza fondamentale davanti a noi e non è stata fissata da nessuno degli enti regolatori tanto detestati da Toyoda. Nel 2025 Tesla presenterà la sua ‘piccola’, un’auto da 30 mila euro che potrebbe dare molto fastidio anche al costruttore giapponese. E lì parleranno i fatti, più degli annunci roboanti.