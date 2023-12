Il solito Salvini: contro l’auto elettrica, pro nucleare

Il solito Salvini: liquida l’auto elettrica come un favore alla Cina “che per produrre le batterie apre nuove centrali a carbone” e invoca il nucleare.

Il solito Salvini: “Transizione ecologica, non ideologica”

“La transizione ecologica non deve essere una transizione ideologica. Stiamo investendo in sostenibilità, ma oggi abbiamo solo 851 punti di ricarica in autostrada, anche se tutti parlano di elettrico. Stiamo investendo per avere 21.255 colonnine in autostrada entro il 2025, ma non bisogna avere un approccio ideologico“. L’ha detto il vice-premier Matteo Salvin all’evento “L’Italia dei sì”: progetti e grandi opere in Italia e in Lombardia‘ organizzato al Mind. Non si capisce perché installare colonnine in autostrada, cosa che si sta facendo con un certo successo, significhi “avere un approccio ideologico“. Anche se il ministro evidentemente non lo sa, l’auto elettrica sta riscuotendo un notevole successo in tutta Europa. E c’è quantomeno la necessità di assicurare anche a chi arriva dall’estero (spesso si tratta di turisti) la possibilità di ricaricare l’auto nelle nostre stazioni di servizio. Rapidamente. Cosa che, per esempio, si sta facendo con Free to X nei tratti gestiti da ASPI.

L’Europa da una parte, l’Italia dall’altra: secondo voi…?

Come al solito, il mondo va da una parte e l’Italia dall’altra. C’è un grafico (qui sopra) pubblicato dall’Unione dei costruttori di auto, l’Unrae, che dà l’idea di come il nostro Paese sia all’ultimissimo posto per penetrazione dell’auto elettrica. Ma il cavallo di battaglia di Salvini resta la dipendenza dalle batterie cinesi. Ignorando gli enormi investimenti che si stanno facendo in tutta Europa (ma, con l’aria che tira, non in Italia) per produrre qui le batterie che servono: “Togliendo le auto non elettriche dalla strada passeremmo dall’inquinare per lo 0,6% al mondo allo 0,3%. Ma per farlo la Cina, che produce le batterie per le auto elettriche, apre nuove centrali a carbone. Aumentando tantissimo la sua percentuale di inquinamento, che già oggi è del 30%. Per questo non si puo’ escludere l’energia nucleare. Esistono oltre 450 centrali nucleari al mondo, molte fatte da ingegneri italiani, ma in Italia siamo fermi da 40 anni”, ha aggiunto il vice-premier.