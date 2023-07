Altra fabbrica di batterie in Spagna. E noi?

Altra fabbrica di batterie in Spagna: la costruirà Seat-Cupra (Volkswagen) a Martorell, con un investimento di 300 milioni finanziato in gran parte dalla UE.

Altra fabbrica di batterie in Spagna, altri 500 posti di lavoro

L’Italia continua a snobbare l’elettrico, preferendo la battaglia in sede UE a favore di e-fuel e biocarburanti (?). Ma il resto d’Europa ci crede, eccome, e fa il piano di fondi per finanziare nuove fabbriche di batterie e altri componenti per EV. Creando anche nuova occupazione. Nei 64 mila metri quadri del nuovo impianto di Martorell, per esempio, lavoreranno 500 persone, tra dipendenti diretti (400) e indiretti (100). La fabbrica è finanziata in gran parte con il nuovo piano PERTE VEC, che accede ai fondi da cui attinge anche il nostro PNRR. E chi pensa ancora che l’elettrico resterà marginali rispetto alle altre motorizzazioni, farebbe bene a leggere le parole del presidente di Seat-Cupra, Wayne Griffiths: “Stiamo investendo 10 miliardi di euro, il più grande investimento industriale nella storia della Spagna, per l’elettrificazione dell’industria dell’auto. Per creare migliaia di posti di lavoro e mantenere la competitività del Paese“.

Noi fissati coi biocarburanti. E le fabbriche si fanno altrove

Nel nuovo impianto verranno assemblate anche le celle prodotte da un’altra azienda del Gruppo Volkswagen, PowerCo, nella Gigafactory di Sagunto (Valencia). La fabbrica sarà collegata all’Officina 10 di Seat-Cupra, dove verranno prodotti alcuni nuovi modelli del gruppo, tra cui la Cupra Raval. I lavori di costruzione prenderanno il via nelle prossime settimane e termineranno entro il 2025. Griffiths rinnova l’appello alle autorità iberiche, che finora l’hanno supportato in tutto, affinché appoggino il piano per fare della Spagna un hub per le auto a batterie: “Dovete salire sul treno della mobilità elettrica“. Ma in realtà le autorità di Madrid sul treno ci sono salite da tempo e ne raccolgono i frutti. Mentre le grandi Case auto si tengono alla larga dall’Italia, con unica eccezione la fabbrica ex Fiat i Termoli. L’impianto molisano verrà riconvertito a produrre batterie, ma solo grazie all’impegno di Stellantis di non chiudere stabilimenti in Italia.

