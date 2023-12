A proposito di nucleare italiano. Sul tema fa chiarezza un grande esperto come l’ingegnere (nucleare) Dino Marcozzi, a lungo alto dirigente Enel, molto vicino all’ex ad Francesco Starace. L’intervento è tratto dal profilo LinkedIn di Marcozzi

di Dino Marcozzi

A proposito di Nucleare Italiano. Si fa un gran parlare di una ripresa del nucleare in Italia, a volte con accenni sul presunto “primato” che avevamo negli anni ’60. “Eravamo la prima potenza d’Europa!” è la frase che fa più tenerezza. Penso sia ora di chiarire che il nostro “primato” a quell’epoca era dovuto a tre centrali nucleari costruite utilizzando licenze e/o componenti provenienti da Stati Uniti e Inghilterra.

A proposito di nucleare italiano: noi restammo al traino degli americani…

Quando esattamente settant’anni fa Eisenhower liberò la tecnologia americana dai vincoli militari con il suo famoso speech “Atoms for Peace”, tanti Paesi approfittarono dell’opportunità per creare la propria tecnologia proprietaria. Emblematico il caso della Francia, che trasferì battaglioni di ingegneri e in poco tempo creò il suo sistema. Scelsero una tecnologia modello (reattori ad acqua pressurizzata, anche per poter dotarsi di sottomarini nucleari). Produssero impianti per fabbricare e riprocessare il combustibile, sistemi di stoccaggio. E così fecero altre nazioni. E l’Italia? Noi restammo al traino delle due tecnologie americane (General Electric, Westinghouse). Anche se tentando una via velleitaria negli anni 70-80, quando costruimmo un prototipo di tecnologia ibrida ispirata ai CANDU canadesi (CIRENE), rapidamente travolto dall’effetto Chernobyl dopo l’86. E fu meglio così, visti i problemi di progetto che aveva il reattore.

E anche quando lanciammo il piano nazionale negli anni 80…

Tentammo anche di realizzare un prototipo di reattore veloce (il PEC), per testare elementi di combustibile o altre tecnologie, oggi il sito è un set per film distopici. Ma non realizzammo nulla per fabbricare e riprocessare il combustibile, stoccare rifiuti. Anche lì a rimorchio di Francesi e Inglesi. Ad esempio per la centrale di Latina (Magnox gas-grafite a uranio naturale, costruita su licenza UK, sostanzialmente un reattore plutonigeno) gli inglesi ne riprocessavano il combustibile trattenendo il plutonio. E anche quando lanciammo il Piano Nazionale negli anni 80 (PUN), dividemmo equamente il programma nelle due tecnologie BWR G.E. e PWR W, alternandole (Montalto di Castro, Trino, Viadana etc…) I decisori certamente avevano ottimi motivi per questa suddivisione della torta. Del resto, anche la tecnologia convenzionale è sempre stata a rimorchio delle licenze (soprattutto USA).

A proposito di nucleare italiano: il caso limite di Montalto di Castro

Non so quanti sappiano che non esiste una caldaia o una turbina di progetto 100% italiano. Per le caldaie dominavano Combustion Engineering e Babcock&Wilcox (oggi giapponesi) che davano licenze ad Ansaldo e Franco Tosi. Il colmo di questo fenomeno si ebbe nella cosiddetta “riconversione di Montalto di Castro” quando costruimmo nello stesso sito due impianti con caldaie Tosi e due Ansaldo accoppiate a quattro turbogas GE Pignone e quattro Fiat-W. Con il meraviglioso effetto di avere due diverse centrali e due diversi magazzini: una bella economia. Ecco perché, da ingegnere nucleare, ritengo velleitario riproporre la creazione di un sistema che non abbiamo mai realizzato. Resteremmo comunque dei follower su tutta la catena del valore.