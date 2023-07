Finalmente arrivano le colonnine a Granarolo dell’Emilia, ma basta l’annuncio per far salire sulle barricate due categorie di residenti: gli odiatori dell’elettrico a prescindere e quelli mai vicino a casa mai. Il dibattito diventa incandescente fino a a far cancellare il post dal gruppo Facebook del paese che ha scaldato gli animi. Ma il sindaco Alessandro Ricci non fa un passo indietro. La colonnina sarà installata. No pasaran.

Obbligatorie, come gli stalli per i disabili

Ci sono poche auto elettriche e non possono occupare, quindi, i nostri parcheggi. Questa una delle contestazioni. Ma il sindaco è chiaro e fa anche un parallelo: “Gli stalli per i disabili si fanno a prescindere dalla richiesta“. E’ un diritto e va assicurato. Punto.

Lo stallo maggiormente contestato, su 15 previsti nel comune alle porte di Bologna, è collocato davanti al Municipio e vicino alle farmacie, ad alcuni bar, banche, negozi. Una zona viva. “Chi ricarica fa anche altre cose e questo conferma la necessità della scelta di installare lì la colonnina“. Elementare Watson non si può collocare la stazione di ricarica in un posto sperduto. Per di più a Granarolo non mancano certo i parcheggi. Non siamo certo nel centro di Bologna.

Fra sindrome Nimby e “diritto all’ombra”

A parte gli odiatori seriali dell’elettrico – nella discussione non sono mancati i più frequenti luoghi comuni sul tema – ci sono coloro che soffrono della sindrome di Nimby ovvero Not In My Backyard che si traduce con “non nel mio cortile“. Come ci racconta il sindaco c’è anche chi protesta per la stazione di ricarica sotto l’albero vicino casa.

C’è chi non vuole rinunciare all’ombra e chi se ne frega del diritto alla ricarica e all’aria pulita. Anche in un paese come Granarolo, attraversato continuamente dalle auto inquinanti in entrata o in uscita da Bologna. Significa inquinamento atmosferico in un’area come quella del bolognese, critica sotto quest’aspetto.

In attesa del Comune si carica solo all’Eurospin. Ma anche lì…

Il piano comunale è diviso in tre lotti: i primi due assegnati a Be Charge e EnelX mentre il terzo ad Acea con cui si deve stipulare il contratto. E finora? Ci sono due colonnine soltanto nel parcheggio del supermercato Eurospin.

Anche qui emerge l’odio elettrico. “In un primo momento – sottolinea il sindaco Ricci – c’era chi si lamentava perchè non erano usate. Poi hanno iniziato a usarle per caricare dei furgoni per le consegne e altri cittadini si sono lamentati perchè sono occupate”.

La storia di Granarolo, purtroppo, non è isolata e sui social si leggono tante di queste contestazioni che limitano il diritto alla ricarica. Per fortuna il primo cittadino della cittadina alle porte di Bologna va dritto per la sua strada, quella del diritto.

