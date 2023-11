Solo gli italiani non credono nell’elettrico: lo confermano i dati di vendita di ottobre, che ci relegano all’ultimo posto tra i grandi mercati. Germania in testa.

Solo gli italiani (spalleggiati dal governo) puntano ancora sul termico

I casi sono due: o abbiamo capito tutto noi e l’elettrico è un fenomeno destinato a sgonfiarsi (così la pensa anche il governo Meloni). Oppure siamo in un ritardo clamoroso, che pagheremo in termini di investimenti. Nel senso che chi vorrà installare su nuove fabbriche legate all’elettriche andrà in mercati più ricettivi e più vicini alla domanda, cosa che peraltro sta già accadendo. Comunque la si pensi, i numeri sono questi. Nella classifica relativa alle auto con la spina (ECV) in ottobre l’Italia si è confermata buona ultima. Anche se la quota rispetto a settembre è risalita all’8,2%, con le elettriche (BEV) al 4,1% e le ibride plug-in (PHEV) al 4,1%. In Germania, invece, le BEV recuperano quota rispetto al mese scorso e salgono al 17,1%, e anche le PHEV salgono al 7,5%. Un recupero BEV che fa seguito al forte calo di settembre, dovuto all’anticipo degli acquisti ad agosto a causa dell’esclusione delle persone giuridiche dagli incentivi.

Media europea di ottobre: 15,2%, in Italia 4,1%

Ma se prendiamo l’ultimo trimestre, il periodo agosto-ottobre la quota delle BEV in Germania è al 21,7%, quattro punti in più dello stesso periodo 2022. In Francia le BEV sono al 16,7% e le PHEV al 9,8%. Nel Regno Unito BEV al 15,6% e PHEV al 9,3%; in Spagna BEV al 6,5% e PHEV 6,4%. A ottobre nel totale del mercato europeo le BEV sono a quota 15,2% (+1,9 punti) e le PHEV all’8,6% (-1,0 punti). L’Italia figura all’ultimo posto per le vetture elettriche anche nei primi 10 mesi, con le BEV a quota 3,9% e le PHEV al 4,5%. Ampiamente superata da Germania (BEV 18,0% e PHEV 5,9%), Francia (BEV 16,0% e PHEV 9,1%), Regno Unito (BEV 16,3% e PHEV 7,1%) e Spagna (BEV 5,0% e PHEV 6,3%). Assieme alla Spagna, siamo l’unico tra i grandi mercati in cui anche nel 2023 si vendono più ibride plug-in che elettriche: non ci si fida ancora…