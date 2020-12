il mio anno elettrico 2/ Una famiglia, due EV: e-Up e Zoe

Il mio anno elettrico 2 /Oggi è Enrico a raccogliere l’invito a raccontare il 2020 con l’auto a batterie. Le elettriche in famiglia sono addirittura due. La mail per condividere la propria esperienza, nel bene e nel male, è info@vaielettrico.it

di Enrico Golfieri

I o e la mia famiglia abbiamo acquistato l’anno scorso ad agosto una Renault Zoe con batteria da 40 kW. La vettura la usa quasi esclusivamente mia moglie per tragitto casa-lavoro e per le commesse quotidiane nelle città vicine in un raggio di circa 60/70 Km.

Il mio anno elettrico / “Spendo in media due euro e mezzo per fare 100 km”

Ad oggi ha percorso circa 10.000Km con un consumo medio di circa 13,2Kw x 100 Km (utilizzando sia il condizionatore che il riscaldamento). La ricarica la effettuiamo prevalentemente a casa poiché ho acquistato una wallbox da 7,2Kw. Generalmente quando la batteria scende al 70% ricarichiamo e questo avviene circa 2 volte a settimana. Avendo sia i pannelli fotovoltaici sia un contratto di energia verde, col costo del Kwh a 0,0266€ ho stimato per 100Km un costo medio di circa 2,5€ (forse anche meno). Spesso ci capita di ricaricare al centro commerciale Esp di Ravenna, che mette a disposizione dei clienti 8 colonnine gratuitamente a servizio dei clienti con auto elettriche.

Il mio anno elettrico / I più e i meno

Posso solo dire che mia moglie è super contenta di non fare più benzina (al mese circa 90€). Ma anche per la facilità di guida col cambio automatico e per la silenziosità quando è in moto. Come al solito, era molto titubante ad acquistare un auto totalmente elettrica, ma dopo il primo mese aveva già cambiato idea.E adesso sicuramente non tornerebbe più all’auto endotermica. Che cosa non mi convince ancora? Sicuramente ci sono ancora poche colonnine sopratutto in autostrada sono assenti. E questo costringe ad uscire e cercarne una nelle vicinanze, magari gratuita in qualche centro commerciale o ristorante. Altra cosa che al momento mi dà fastidio (so che i costi d’investimento sono elevati) è il costo di ricarica alle colonnine Enel o di altre aziende molto onerosi (più di 0,4€ per kW). Sono veramente tanti pensando che a casa ne spendiamo meno delle metà.

“E ora una e-Up per mia figlia”

Che cosa mi convince? Sicuramente la silenziosità, la facilità di guida, ma sopratutto il concept alla base della mobilità elettrica la possibilità di andare dove si vuole senza inquinare l'ambiente. Unico neo sono ancora i prezzi molto elevati per l'acquisto, anche se una buona mano ce l'ha data il governo con gli incentivi. Altra cosa che fa piacere è il parcheggio gratis, poter entrare nella ZTL e avere il bollo gratis per tre anni e anche l'assicurazione ha dei costi più ridotti. Siamo stati talmente contenti della scelta che quest'anno abbiamo acquistato anche una e-Up Volkswagen per mia figlia neopatentata. L'abbiamo neanche da un mese e quindi non sono ancora in grado di poter fare una recensione completa. Ma per quel che l'abbiamo utilizzata, sia io che mia figlia, siamo molto contenti, anche grazie alla ricca dotazione di optional di serie presenti.