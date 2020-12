Un anno elettrico raccontato da voi, senza sconti

Un anno elettrico raccontato da voi, qui, senza sconti. Il 2020 se ne va: volete condividere l’esperienza di chi l’auto (o lo scooter o…) a batterie la usa davvero?

Un anno elettrico da condividere qui, per confrontarci

Contrariamente a quel che pensano tanti furbacchioni che frequentano le nostre discussioni, noi non siamo degli estremisti dell’elettrico. Siamo solo un gruppo di giornalisti e amici che si sono appassionati a questa svolta nel mondo della mobilità e cerchiamo di raccontarne i pregi e i limiti. Lo facciamo dando spazio a professori, manager industriali, politici…e soprattutto a voi che condividete questa apertura verso il nuovo che avanza. E che di mezzi elettrici parlate non per sentito dire (o, peggio, per partito preso), ma perché li usate veramente nella vita di tutti i giorni. Vaielettrico.it è nato soprattutto per questo: per confrontare esperienze in modo civile, ma anche molto diretto, senza fare sconti a nessuno. Sappiamo che l’elettrico è un work-in-progress, con miglioramenti continui in tutti gli aspetti: dall’autonomia ai prezzi, che pian piano (forse troppo) scendono.

Consigli su come scriverlo, dove mandarlo

Come vorremmo che fosse impostato questo racconto di “un anno elettrico”? L’importante è che sia sincero, diretto. Ma se proprio volete una “scaletta”, come si dice nelle redazioni dei giornali nell’organizzare un articolo, vi proponiamo questa:

che auto (o che scooter o…) guidate: quanti km avete percorso (quest’anno e in assoluto) e dove solitamente ricaricate. Con qualche dato sui consumi e, se credete, un confronto le auto “tradizionali” che avete posseduto. che cosa non vi sodisfa del vostro mezzo elettrico o, più in generale, della mobilità elettrica (infrastrutture, complicazioni nell’uso, autonomia…)

del vostro mezzo elettrico o, più in generale, della mobilità elettrica (infrastrutture, complicazioni nell’uso, autonomia…) che cosa invece vi convince , dalla piacevolezza di guida all’assenza di rumore…Sono solo esempi, naturalmente, dovete essere voi a deciderlo.

Potete inviare il tutto a info@vaielettrico.it: testo, foto, brevi video…Grazie fin d’ora.

