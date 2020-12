Un anno elettrico 1 / Gianmarco e la sua Tesla Model 3

Un anno elettrico 1 / Il primo a raccogliere il nostro invito a raccontarsi è Giamarco, che spiega i primi 9 mesi con la sua Tesla Model 3. Per lui, come per tanti lettori che ci stanno inviando le loro testimonianze, il 2020 è l’anno della prima auto elettrica. La mail a cui scrivere: info@vaielettrico.it

di Gianmarco Giacomelli

C iao, racconto la mia entusiasmante esperienza con la Tesla Model 3 Standard Range, che ho da marzo. Sono passato all’elettrico dopo 14 anni con una Volkswagen Touran a metano: nonostante inquinasse e costasse poco era giunta a ragionevole fine vita.

Un anno elettrico 1 / “Ecco perché ho scartato l’ibrido”

La scelta dopo il metano per me non era l’ibrido (doppio motore, doppi guai…) ma solo l’elettrico, anche perché stufo del battage pubblicitario per il diesel. Avrà anche miglior efficienza (-CO2), ma riempie l’aria di un sacco di altri inquinanti: chi va in bici sa cosa dico. Da Marzo quindi la Tesla, unica scelta ammessa attualmente, visto che fanno auto così da 10 anni. Gli altri per il momento inseguono, perché devono… abbattere i limiti di CO2 media del venduto! Con i vari contributi costa meno di 38 mila €: in più l’assicurazione Rca costa la metà del Touran (per Allianz è l’auto più sicura…). No bollo, no tagliandi (a parte la revisione tra 4 anni). Per cui ho messo sul piatto di risparmiare 600 €/anno solo di questo. E avendo a casa il Fotovoltaico, potevo ricaricare a costo nullo.

Un anno elettrico 1 / Spendo meno che con una VW Touran a metano

Parliamo subito dei consumi: non immaginavo così poco, con la Touran facevo 6/7 kg/100 km, spendendo quindi 7 €. Questa ad oggi, dopo più di 16.000 km viaggia a 15 kWh/100 km! Praticamente meno di un litro e mezzo di carburante in termini di energia equivalente! Al costo medio di 4,6 €/100 km (a 0,3 €/kWh, come ai Supercharger Tesla, oppure meno se ricarica domestica). Ecco, proprio i Supercharger fanno la differenza, la rete è abbastanza diffusa. Il navigatore ti dice dove sono e dove fermarsi per arrivare a destinazione e bastano 20/30 minuti per caricare dal 20 a 80%.

Va beh, non si può fare una tirata unica Trento/ Lubiana o Roma per lavoro, ma le pause per me sono necessarie. Con Spotify e YouTube installati di default sulle Tesla, la sosta sembra anche troppo corta…..In vacanza poi, per giorni in centro Italia, zero problemi. Unica cosa da biasimare: i Supercharger sono spesso in luoghi abbastanza desolati, con troppe stazioni quasi sempre vuote, più vicini alle città sarebbero utilissimi. Direi Affi e Vicenza, Modena, Arezzo, Brescia e Firenze molto comodi, mentre Magliano Sabina e Talamone sono difficili da trovare. In Slovenia ho trovato una situazione simile. Va beh, non si può fare una tirata unica Trento/ Lubiana o Roma per lavoro, ma le pause per me sono necessarie. Con Spotify e YouTube installati di default sulle Tesla, la sosta sembra anche troppo corta…..In vacanza poi, per giorni in centro Italia, zero problemi. Unica cosa da biasimare: i Supercharger sono spesso, con troppe stazioni quasi sempre vuote, più vicini alle città sarebbero utilissimi. Direimolto comodi, mentresono difficili da trovare. In Slovenia ho trovato una situazione simile.

Troppe funzioni sullo schermo, occhio alla distrazione

si impara subito a guidare ‘one pedal‘ – senza freno – tanto è la rigenerazione ad occuparsi di rallentare! Abbastanza comoda, ma pensavo fosse più silenziosa, il rumore di rotolamento degli pneumatici è però praticamente l’unico rumore. Su questo punto Tesla deve ancora lavorare. Però penso agli abitanti dei 13 paesi che devo attraversare giornalmente per andare al lavoro e che disturbo minimamente. E io stesso abito su una statale e conosco il rumore del traffico….. L’auto va molto bene, è velocissima, con un’accelerazione entusiasmante, rapida. Si sente che davanti non c’è il peso del motore, nelle curve è un rasoio, solo leggermente sovrasterzante, regolata dall’ESP. E– tanto è la rigenerazione ad occuparsi di rallentare! Abbastanza comoda, ma, il rumore di rotolamento degli pneumatici è però praticamente l’unico rumore. Su questo punto Tesla deve ancora lavorare.Però penso agli abitanti dei 13 paesi che devo attraversare giornalmente per andare al lavoro e che disturbo minimamente. E io stesso abito su una statale e conosco il rumore del traffico….. Come evidenziato dai test drive, il pannello schermo contiene veramente troppe funzioni. È facile distrarsi con il sistema audio (radio o Spotify), navigatore e soprattutto condizionatore, efficiente ma difficile da regolare mentre si guida. Interni belli, un pochetto delicato il tunnel centrale, utilissimi i due bagagliai (ant/post) e i cavi di ricarica. Per quella domestica basta quello in dotazione, senza prendere per forza la Wall-box. IN CONCLUSIONE. Per il resto…..è proprio un buon investimento, conto di risparmiare con 25000 km/anno circa 1200 €, praticamente rende il 2,5%! La ricomprerei, in attesa della Model Y, forse meno bella, ma più pratica col portellone.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —