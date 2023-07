Il fenomeno Tesla spiegato in poche cifre, spulciando il consuntivo dei primi 6 mesi 2023 pubblicato da Jato Dynamics: chi vince e chi perde in Europa.

Il fenomeno Tesla: nessuno cresce di più in Europa

Alla faccia dei detrattori dell’elettrico: i due marchi che crescono di più sono Tesla e MG, ovvero due brand che puntano proprio sulle auto a batterie. Il grafico di Jato parla chiaro: nella prima metà del 2023 Tesla ha quasi raddoppiato la sua quota di mercato, dall’1,53, al 2,82%, superando le 185 mila auto vendute. E non stiamo parlando di utilitarie poco costose, ma di modelli a listino con prezzi superiori ai 40 mila euro (in alcuni casi molto superiori). In soldoni la marca di Elon Musk ha guadagnato l’1,30% di quota in un mercato che complessivamente a metà anno vale 6,56 milioni di immatricolazioni. È tanta roba. Un successo clamoroso a cui fa da contraltare un semestre poco felice per 5 marchi storici, tra del gruppo Stellantis e due del gruppo Hyundai Kia. E purtroppo, tra i 5, è proprio Fiat ad accusare la perdita peggiore, passando dal 3,63 al 3,00%.

Ecco come sta scalando la classifica dei marchi

E allora val la pena di dare un’occhiata alla classifica dei 25 marchi più venduti. Tesla, con il Model Y, è in testa tra i singoli modelli, ma avendo una gamma molto ristretta non può primeggiare a livello di brand. Ma anche qui sta scalando rapidamente posizioni. Nella sua classifica Jato la colloca al 16° posto nel semestre, segnalando però che negli ultimi mesi ha già superato anche Citroen, Fiat e Opel/Vauxall. E ponendosi a ridosso dell’accoppiata coreana Hyundai-Kia. Viene da chiedersi, questo punto, che cosa accadrebbe se Tesla decidesse veramente di lanciare un modello meno costoso, nella fascia dei 30 mila euro. È il famoso Model 2 di cui si è tanto parlato, e sul quale Elon Musk dovrebbe pronunciarsi a breve. Al di là delle ipotesi, resta il fatto di un marchio che è cresciuto del 117% anno su anno. Solo la citata MG ha fatto meglio (+128%), ma partendo da quote minime e con una gamma più vasta e meno costosa.