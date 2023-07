Tesla domina in Europa. E non solo tra le elettriche

Tesla domina in Europa. E non solo tra le elettriche: nel primo semestre del 2023 Model Y è in assoluto l’auto più venduta nel vecchio continente, a quota 136.564

Tesla domina in Europa: superate anche Fiat, Opel, Citroen…

Parlare di nicchia per marchi come Tesla ormai è un evidente controsenso. Quello di Elon Musk è un brand di massa, capace di superare nomi storici come Fiat, Opel e Citroen, che peraltro offrono una gamma più numerosa e meno costosa. Ma il fenomeno Model Y sembra inarrestabile, grazie anche ai continui ribassi dei listini. Nel solo mese di giugno, Tesla ha venduto 48 mila veicoli nel vecchio continente, mettendo a segno un impressionante +204%. E lasciandosi alle spalle una low-cost come la Dacia Sandero e un popolare Suv come la Volkswagen T-Roc. In costante aumento anche la quota di mercato, salita di 1,3 punti percentuali tra il primo semestre del 2022 e quest’anno, dall’1,53% al 2,82%. Il maggiore aumento tra i 116 marchi monitorati da JATO Dynamics in Europa. Nel primo semestre 2019 eravamo allo 0,54%. Felipe Munoz, analista di JATO, osserva: “L’aumento della disponibilità di auto in seguito all’avvio della produzione locale in Germania, nonché la riduzione dei prezzi, spiegano la rapida crescita di Tesla. È anche importante notare che Tesla rappresenta i veicoli elettrici per molti in tutto il mondo e oggi sempre più persone stanno passando all’elettrico“.

La 500e difende il 5° posto, ma la MG4 è sempre più minacciosa…

Ovviamente Tesla sbanca anche la classifica delle elettriche pure, prendendosi primo e secondo posto (con il Model 3 a quota 42.588).Segue l’accoppiata Volkswagen ID.3 e ID.4, a quota 41.672 e 35.233. A salvare l’onore del made in Italy pensa la solita 500e, quinta a quota 31.340, ma in calo del 5% rispetto al primo semestre 2022. Il Cinquino, però, sente ormai il fiato sul calo della prima delle cinesi, la MG4, in netta ascesa a 30.779. Seguono Dacia Spring, Volvo XC 40, Peugeot e-208 e Skoda Enyaq. Ancora una volta resta fuori dalla top ten la Renault, la prima marca europea a salire sul treno dell’elettrico, in attesa dell’arrivo della nuova R5. Gli analisti di JATO enfatizzano il successo di MG, che a sua volta ha superato altri marchi storici come Mini e Jeep. Ed è solo l’inizio. Nelle ibride plug-in, infine, continua a svettare la Ford Kuga. Ma i volumi sono molto distanti da quelli delle elettriche.