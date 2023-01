Autonomia ingannevole: Tesla multata in Corea dalla locale Autorità Antitrust per 2,85 miliardi di won, pari a circa due milioni di euro. Ecco i dettagli.

Autonomia ingannevole: non dice che col freddo…

Il procedimento era stato aperto a inizio 2022, con un’accusa per la verità piuttosto singolare. Ovvero non avere dichiarato ai clienti, nel proprio materiale illustrativo, che l’autonomia si riduce sensibilmente nei mesi invernali. Il fatto è che nel Paese asiatico si utilizza lo stesso metodo per calcolare il range di un’auto con batteria carica al 100%, il WLTP. Uno standard che prevede test a diverse velocità, ma in condizioni di temperatura sempre ottimali per il funzionamento delle celle. Ma la Korea Fair Trade Commission (KFTC), ovvero l’Antitrust locale, non ha voluto sentire ragione. Ha argomentato che Tesla aveva “esagerato l’autonomia delle sue auto con una singola carica“. Nonché il rapporto costo-efficacia rispetto ai veicoli a benzina, oltre alle prestazioni di ricarica dei suoi Supercharger. Tutto questo è stato accertato analizzando il sito web coreano della marca di Elon Musk dall’agosto 2019 fino ad alcuni mesi fa.

E dire che Tesla è tra i marchi che reggono meglio al gelo

La conclusione dell’indagine è riportata dall’agenzia Reuters, che ha chiesto a Tesla di commentare. Ma la Casa americana come al solito si è rifiutata di fare dichiarazioni, anche se viene ritenuto probabile un ricorso ai Tribunali contro la decisione dell’Antitrust. La Reuters ricorda che “sul suo sito Web, Tesla fornisce suggerimenti per la guida invernale. Come il pre-condizionamento dei veicoli con fonti di alimentazione esterne e l’utilizzo della sua app Energy, aggiornata per monitorare il consumo di energia. Ma non menziona la perdita di autonomia a temperature inferiori allo zero”. Per la verità nessun costruttore è tenuto a farlo, anche se alcuni brand (come Peugeot e Renault) pubblicano sul sito un calcolatore che ti dice il variare dell’autonomia a seconda di temperatura e velocità. Ironia della sorte, le Tesla sono tra le auto che reggono meglio l’impatto del freddo, con tagli del range più modesti sulla concorrenza. E c’è chi ricorda, con malizia, che la Corea è la patria di Hyundai-Kia, ovvero uno dei competitor più insidiosi…