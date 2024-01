Il car sharing Corrente ora viaggia in Volvo EX30

Corrente viaggia in Volvo EX30. Il car sharing elettrico bolognese di Tper, nato nel 2019 con una flotta di Renault Zoe, cambia squadra e da primavera metterà in strada 300 piccoli SUV del brand svedese.

L’accordo con Volvo Car Italia, che ha sede proprio a Bologna, è stato presentato oggi da Giuseppina Gualtieri, presidente e Amministratore Delegato di Tper e Michele Crisci, presidente Volvo Car Italia e presidente dell’associazione UNRAE.

Corrente ha scelto la nuova Volvo EX30, appena lanciata sul mercato, “in quanto rappresenta un evidente upgrade” rispetto alla Zoe in termini di “sicurezza e qualità“.

Inizia così una “seconda giovinezza” del car sharing Corrente che oggi conta su 82.000 utenti nelle aree metropolitane di Bologna, Ferrara e Imola.

Corrente metterà in strada 300 Volvo EX30, di cui 100 in versione “extended range”

La nuova Volvo EX30 è un 5 posti dagli interni spaziosi pur essendo la più piccola vettura mai uscita dagli stabilimenti Volvo. Le dotazioni di sicurezza comprendono Adaptive Cruise Control, Door Opening Alert, Collision Avoidance, Driver Alert System. Cento vetture della flotta saranno “extended range” con 475 km di autonomia in modalità city; le altre 200 sono in allestimento standard con 350 km di autonomia.

Corrente annuncia anche novità per il modello di business, con la possibilità per le aziende di offrire ai dipendenti pacchetti di mobility management con doppio profilo, sia personale che aziendale.

Si conferma poi per quest’anno la promozione “Tper3” che prevede i primi 41 minuti gratuiti di noleggio per i titolari di un abbonamento al TPL.

Gualtieri (Tper): “Un salto di qualità”

«Dopo oltre 5 anni dall’avvio _ ha dichiarato Giuseppina Gualtieri _ Corrente vuole offrire alle tante persone che lo utilizzano un ulteriore salto di qualità. Dopo un’attenta valutazione sul mercato e un lavoro di mesi, abbiamo scelto Volvo quale partner ideale per l’ulteriore sviluppo del nostro sharing Corrente».

Crisci (Volvo): “Lo sharing è una vetrina”

«L’accordo con Tper ha per noi una grande importanza _ ha commentato Michele Crisci-. Riteniamo che il car sharing sia uno strumento di grande valore perché permette a un pubblico ampio, diversificato e consapevole di provare i vantaggi della guida in elettrico. Con la nuova EX30, l’auto più compatta e sostenibile mai costruita da Volvo, abbiamo il prodotto giusto per centrare l’obiettivo insieme a Corrente”.

