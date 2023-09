Il Battery Technology Center Stellantis al via a Torino

Il Battery Technology Center di Stellantis è stato inaugurato a Torino, nel complesso industriale di Mirafiori ex Fiat. L’investimento è di 40 milioni di euro.

Il Battery Technology Center per testare cicli di vita, stress climatici…

Il centro nasce per accrescere la capacità di progettare, sviluppare e testare pacchi batteria, moduli, celle ad alta tensione e software dei futuri veicoli dei brand Stellantis. È il più grande in Italia e tra i maggiori in Europa, con oltre 100 tecnici, la maggior parte dei quali sono lavoratori specializzati di Stellantis. Questo team condurrà e supervisionerà stress test climatici, prove di durata del ciclo vita, sviluppo e taratura dei software per i sistemi di gestione delle batterie (BMS). Oltre allo smontaggio di pacchi e celle per l’analisi e al benchmarking.​ Stellantis sta inoltre lavorando alla realizzazione di un Battery Technology Center per il Nord America a Windsor, Canada. Come illustrato nella presentazione dell’EV Day 2021 , il piano per le batterie prevede una doppia strategia chimica per soddisfare le esigenze di tutti i potenziali clienti, puntando a garantire costi concorrenziali.

Si studieranno anche nuove composizioni chimiche

Il Battery Technology Center di Mirafiori si estende su una superficie di 8.000 metri quadri, su tre livelli. Il cuore del centro è costituito da 32 camere climatiche, 24 camere walk-in per i test dei pacchi batteria e 8 camere per l’effettuazione di prove sulle celle. All’interno delle 24 camere walk-in è possibile controllare le condizioni ambientali regolando umidità e temperatura in un intervallo compreso tra -40 e 60 gradi Celsius. Con una variazione massima di 20 gradi al minuto. Il centro è in grado di testare fino a 47 pacchi batteria in parallelo. Il sistema di alimentazione può gestire fino a 1,2 chilovolt (kV) e 2,2 megawatt (MW) per cella di prova. Nelle otto camere riservate alle celle è possibile testare fino a 96 elementi in parallelo. Questa parte del Technology Center sarà dedicata in particolare a studiare nuove composizioni chimiche e caratteristiche comportamentali delle celle per uno sviluppo futuro.