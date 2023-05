Batterie litio zolfo: Stellantis punta su Lyten, azienda californiana, per accelerare lo sviluppo delle applicazioni del Lyten 3D Graphene nell’automotive.

Batterie litio zolfo: più leggere e con maggiore densità energetica

Ormai non passa giorno senza che un big dell’automotive annunci di avere investito in una società che si occupa di innovazione nel settore batterie. Sembra di essere tornati ai tempi d’oro della Silicon Valley, quando sulle start-up del digitale piovevano miliardi di dollari da tutto il mondo. E l’Olivetti puntò su un certo numero di società, ma rifiutò di investire in Apple, non credendo nelle idee di Steve Jobs. A differenza delle batterie tradizionali agli ioni di litio, le batterie al litio-zolfo di Lyten non utilizzano nichel, cobalto o manganese. Con un’impronta di carbonio inferiore del 60% rispetto alle migliori batterie oggi disponibili. L’approvvigionamento delle materie prime e la produzione può avvenire localmente, in Nord America e in Europa, rafforzando la sovranità regionale. Rispondendo alle esigenze delle aziende di avere batterie leggere, ad alta densità energetica e non a rischio di interruzioni della supply chain.

Più autonomia con minor peso, la scommessa è questa

Stellantis investirà tramite il suo fondo di venture capital creato nel 2022. “Siamo molto soddisfatti che Stellantis Ventures dimostri di credere fortemente nei nostri supermateriali per la decarbonizzazione Lyten 3D Graphene”, spiega Dan Cook, n.1 di Lyten. “Tra le innovazioni dei prodotti per l’automotive che subiranno una trasformazione grazie al Lyten 3D Graphene ci sono le batterie al litio-zolfo. Potenzialmente sono in grado di offrire una densità energetica più che doppia rispetto alle batterie agli ioni di litio. Materiali compositi leggeri per i veicoli che aumenteranno il carico utile e nuove modalità di rilevamento che non richiedono chip, batterie o cavi”. Gli fa eco il n.1 di Stellantis, Carlos Tavares: “Avendo visitato Lyten insieme al nostro CTO Ned Curic e al Responsabile di Stellantis Ventures, Adam Bazih, siamo rimasti impressionati dal potenziale di questa tecnologia, per contribuire a una mobilità pulita, sicura e accessibile”.