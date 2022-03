Idrogeno sì o no? BMW non molla e prova la iX5

Idrogeno, la BMW non molla, completando i test invernali dell’iX5 Hydrogen in Svezia prima di entrare nella produzione di piccole serie entro fine anno.

Idrogeno sì o no? Dopo vent’anni BMW di nuovo all’attacco

Si sa che il made in Germany è spaccato in due. Da una parte c’è Volkswagen-Audi, che a più riprese ha espresso il suo netto “nein” all’idrogeno nelle vetture. Lasciando una porta aperta (forse) solo per l’utilizzo sui mezzi pesanti, come camion e treni. Sul fronte opposto BMW e Mercedes, che invece continuano le sperimentazioni e sono convinte che l’idrogeno abbia un futuro anche nell’auto. La Casa di Monaco, poi, ha una sua storia alle spalle. Già a inizio secolo pensava che l’auto a idrogeno fosse il futuro immediato e organizzò un grande evento anche a Milano, di fianco alla Scala, per presentare la sua gamma. Non se ne fece nulla. Ora torna all’attacco: la iX5 Hydrogen, mostrata in autunno al Salone di Monaco, ha affrontato poi i test nel gelo del Centro prove BMW di Arjeplog, Svezia del Nord. Obiettivo: verificare la funzionalità e tenuta del sistema a celle a combustibile, dei serbatoi di idrogeno, della batteria tampone e dell’unità di controllo centrale.

“Zero emissioni locali con rifornimenti brevissimi”

Il capo dello Sviluppo, Frank Weber, giudica i test confortanti: “Le prove in condizioni estreme mostrano chiaramente che la BMW iX5 Hydrogen può fornire le massime prestazioni anche a -20°C. Ed è quindi una valida alternativa a un veicolo elettrico a batteria“. L’idrogeno (fino a 6 kg) è immagazzinato in due serbatoi da 700 bar realizzati in composito in fibra di carbonio. La cella a combustibile Toyota nel vano motore produce 125 kW, ma il motore elettrico nella parte posteriore produce 275 kW. Se il motore elettrico richiede più dei 125 kW che la cella può fornire, la potenza aggiuntiva viene fornita dalla batteria tampone montata sopra al motore elettrico. BMW non specifica il contenuto energetico della batteria tampone, né l’autonomia dell’iX5 Hydrogen. Weber mette però le mani avanti: “Per offrirla ai clienti, è necessario disporre anche di un’infrastruttura per l’idrogeno sufficientemente ampia“. Se i distributori ci sono, il rifornimento di idrogeno richiede “dai tre ai quattro minuti”.

Idrogeno sì o no? Ma senza i distributori….

Il capo del Progetto Idrogeno BMW, Jürgen Guldner, comunque insiste: “Il sistema di propulsione a celle a combustibile combina il meglio di entrambi i mondi di guida, indipendentemente dal periodo dell’anno e dalle temperature esterne. Offre la mobilità a zero emissioni locali di un veicolo elettrico e l’usabilità quotidiana illimitata, comprese brevi soste per rifornire, tipica dei modelli a combustione interna“. Ma il discorso, come si diceva, non è solo tecnico: no-distributori, no-idrogeno. In Italia, per esempio, al momento ne esiste uno solo, a Bolzano.. La BMW fa affidamento sul sostegno politico, appoggiando i piani UE per attuare l‘AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation). L’AFIR prevede lo sviluppo parallelo di stazioni di rifornimento di idrogeno e di ricarica elettrica. Invece di una stazione di rifornimento da 700 bar ogni 150 km entro il 2027, la Casa di Monaco chiede di ridurre le distanze a 100 km. Ma per Volkswagen sarebbero tutti soldi buttati al vento.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratis alla newsletter e al canale YouTube