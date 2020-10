Made in Germany diviso su idrogeno e combustibili sintetici

Made in Germany spaccato su idrogeno e combustibili sintetici. Da una parte la Volkswagen, che punta solo sull’elettrico, dall’altra i principali competitor.

Made in Germany spaccato, Volkswagen contro tutti

La spaccatura si è consumata all’interno della VDA, la potente associazione che riunisce i big dell’auto. Il Ministero dell’Ambiente di Bonn aveva chiesto una presa di posizione sulla rotta da seguire per attuare la direttiva UE sull’utilizzo delle rinnovabili nei trasporti. È finito che il membro più influente della VDA, il Gruppo Volkswagen appunto, ha deciso di inviare un proprio memorandum, lasciando l’associazione sulle sue posizioni. Da Wolfsburg sono arrivate parole molto nette, in cui spiega che “il supposto potenziale di queste alternative per i combustibili liquidi in genere è massicciamente sopravvalutato“. Aggiungendo che la produzione di combustibili sintetici da energie rinnovabili in eccesso è stata “complessa, costosa e poco efficiente dal punto di vista delle emissioni“. Il che significa che l’uso di tali combustibili sarà probabilmente limitato alle applicazioni “difficili da elettrificare“. Come i veicoli pesanti, l’aviazione e la navigazione.

– — Leggi anche / Bill Gates – Diess di VW: dialogo su elettrico, idrogeno…

L’idrogeno? Non per le auto, secondo VW

E quanto alla produzione di idrogeno verde da energia rinnovabile per alimentare le auto? La Volkswagen ha tagliato corto, definendola una soluzione “priva di senso“. L’idrogeno viene considerato più adatto per ristrutturare le lavorazioni di industrie come l’acciaio, la chimica o il cemento. Una posizione netta, ispirata dal n.1 Herbert Diess, che di recente ha anche spronato il governo federale ad essere più coraggioso nello stabilire i limiti sulle emissioni. Made in Germany spaccato, dunque, perché la VDA è rimasta sulla sua posizione, evidentemente sposata da grandi competitor come Mercedes e BMW-Mini. Nel documento inviato al governo si chiede di prevedere nei piani futuri una percentuale più alta di idrogeno e combustibili sintetici. L’associazione, in netto contrasto con Volkswagen, ne ritiene possibile un utilizzo “in tutte le applicazioni di trasporto”. Auto comprese, dunque.

LEGGI ANCHE: Bosch tasta il polso agli europei: mai senz’auto ma pulita

—– Altre info in questo articolo di Electrive.com —–