Idea Autocraft: riparare e ricondizionare le batterie

Dobbiamo riparare e ricondizionare le batterie auto perchè «se vogliamo raggiungere net zero non possiamo permetterci di riciclarle prematuramente».

Con questa missione Mike Hague-Morgan, direttore esecutivo di Autocraft Solutions Group ha salutato un finanziamento di 24 milioni di sterline appena ricevuto dalla banca HSBC.

Autocraft è una società con sede nel Regno Unito. Ha sviluppato la tecnologia REVIVE per testare, riparare e rigenerare le batterie auto degradate. Ora utilizzerà i finanziamenti per espandere l’attività di riparazione delle batterie in località strategiche, dove è più capillare la diffusione di veicoli elettrici.

Stop al riciclo prematuro: Autocraft individua le celle difettose e le sostituisce

L’industria automobilistica, sostiene Autocraft deve far fronte a pesanti costi ambientali e finanziari derivanti dalla produzione delle batterie, a cui si aggiungono tassi di guasto più elevati del previsto. I pacchi batteria guasti vengono spesso sostituiti in garanzia e riciclati prematuramente, anziché rigenerati e riutilizzati.

Con il processo sviluppato e industrializzato da Autocraft, invece, si individuano le celle deteriorate e si sostituiscono per riportare alla massima efficienza i pacchi batteria.

Secondo l’azienda, con i test diagnostici messi a punto internamente è possibile addirittura individuare i guasti a livello delle celle prima ancora che si verifichino. Sarebbe possibile così sottoporre le batterie a una “manutenzione predittiva”.

Primo impianto nei Paesi Bassi. Poi Scandinavia, Sud Europa e America

Autocraft ha lanciato il suo primo impianto europeo di riparazione di batterie per veicoli elettrici ad Arnhem, nei Paesi Bassi, nel 2023. Prevede di aprire nuove strutture in Scandinavia, Europa meridionale e Nord America. Ciascuna di esse sarà in grado di trattare 1.400 batterie per veicoli elettrici all’anno.

«La nostra capacità di rigenerazione ci consente di massimizzare la durata della batteria ripristinandone la salute ottimale, con tutti i vantaggi ambientali che ciò comporta» è la promessa di Hague-Morgan.

