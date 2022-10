Flash Data Center, 100 mila dati al giorno per ottimizzare le batterie

Flash Data Center in pillole: cos’è e come funziona

Flash Data Center è il nostro software di monitoraggio da remoto proprietario progettato e implementato già nel 2013 con l’obiettivo di monitorare giornalmente l’esatto utilizzo di ognuna delle nostre batterie al litio attive nel mondo.

Un vero e proprio precursore in campo di monitoraggio da remoto, la cui funzione principale è il controllo automatico dei dati in tempo reale: il software controlla e analizza 24/7 i dati ricevuti sul funzionamento di tutte le batterie al litio Flash Battery attive e li invia contestualmente sia al cliente che al reparto assistenza dell’azienda. Uno strumento indispensabile, che permette di eliminare sul nascere false segnalazioni e anomalie e prevenire i guasti, favorendo autodiagnostica e manutenzione predittiva.

Flash Data Center in lizza per il Bauma Award

Il monitoraggio da remoto evolve-La nostra partecipazione a Bauma 2022 non è passata inosservata: l’ultima versione di Flash Data Center in chiave 4.0, che presenteremo con una dashboard interattiva all’interno del nostro stand (hall A5 – booth 339), si è infatti classificata tra i 41 finalisti di Bauma Innovation Award 2022, il prestigioso riconoscimento internazionale che premia i migliori progetti industriali in ambito di ricerca e innovazione.

Qual è la sua particolarità?-Da oggi, Flash Data Center è integrato in un ambiente virtuale con Containerized Architecture, che sfrutta le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning per garantire l’interconnessione degli oltre 15.000 sistemi batteria Flash Battery attualmente attivi in 54 paesi nel mondo. È un vero e proprio sistema che apprende e migliora le performance delle batterie in base ai dati che analizza.

In questo modo, OEM e produttori che si affidano alla tecnologia Flash Battery hanno la possibilità di effettuare analisi avanzate dei big data relativi ai loro sistemi batteria, il tutto in tempo reale, e questo si traduce in una conoscenza approfondita di come vengono utilizzate le macchine e i veicoli industriali che montano le batterie al litio Flash Battery (effettivi tempi di carica e scarica, i giorni di utilizzo, i consumi medi, le temperature raggiunte e così via). Inoltre, la nuova interfaccia grafica è realizzata per avere una dashboard ancora più intuitiva, interattiva e di semplice navigazione.