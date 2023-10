ICE contro BEV / Con 6 litri di benzina quanti chilometri fai?

Samuele racconta come ha incrinato le certezza di alcuni amici pro-termico raffrontando i km percorsi da un’auto elettrica da 60 kWh con quelli che avrebbe percorso una ICE con l’energia equivalente, cioè 6 litri di benzina. Ho fatto bene i conti, chiede? Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

“V “V i seguo da alcuni mesi con molto interesse. Ho apprezzato molto i vostri articoli obbiettivi e onesti che mi hanno permesso di farmi un’idea della mobilità elettrica decisamente meno convenzionale e rigida di quella che avevo qualche anno fa, soprattutto come si possono gestire le ricariche con un approccio molto più flessibile di quanto sembra.

Vi ho scritto per porvi un quesito in merito all’eterna faida tra autonomia endotermici ed elettriche. Spesso si critica il basso km delle elettriche come elemento negativo.

Ai detrattori dell’elettrico cadono le mascelle

Ma mi sono chiesto quanti kWh riescono ad accumulare le auto endotermiche in confronto alle elettriche. Una breve ricerca mi indica che un litro di:

benzina sviluppa 9,6 kwh

gasolio sviluppa 10,7 kwh

ora fare due conti diventa banale.

Un pacco batteria da 60kwh equivale a circa

6.25 di benzina

5.6 lt di gasolio

ad alcuni detrattori dell’elettrico, in buona fede, ho chiesto semplicemente:

Tu con 6 litri di benzina quanti km fai?

e qui sono cadute le mascelle, perché era impossibile fare cosi tanti km con soli 6 litri!!!

A questo punto ho ricordato che le elettriche hanno un’efficienza talmente elevata.

Questo ragionamento li ha spinti a riflettere perchè il paragone a molti diventa più familiare e comprensibile.

Vi chiedo se questo calcolo è corretto oppure richiede degli aggiustamenti.

Grazie e continuate a essere onesti e obbietivi. „ Samuele C.

I conti sono giusti, ecco perchè

Risposta- Caro Samuele, i suoi calcoli sono sostanzialmente corretti. La quantità di energia “stoccata” in un litro di benzina (andrebbe conteggiata in joule, l’unità di misura dell’energia) corrisponde in effetti a circa dieci kWh. E in termini di peso-volume corrisponde a 40-50 volte quella che si può stoccare in una batteria agli ioni di litio di uguale peso (densità gravimetrica, Wh/kg) e circa 20 volte a parità di volume (densità volumetrica, Wh/lt). Ecco quindi che i suoi 6 litri di benzina diventano, stoccati in una batteria da 6050 kWh, 300 kg per un volume di almeno 1.200 litri. Caro Samuele, i suoi. La quantità di energia “stoccata” in un litro di benzina (andrebbe conteggiata in joule, l’unità di misura dell’energia) corrisponde in effetti a circa dieci kWh. E incorrisponde aquella che si può stoccare in unadi uguale peso () e circaa parità di volume (). Ecco quindi che i suoi 6 litri di benzina diventano, stoccati in una batteria da 6050 kWh, 300 kg per un volume di almeno 1.200 litri.

A questo aggiunga un altro elemento che condiziona l’auto elettrica: la velocità di carica e scarica. Cioè la velocità alla quale l’energia contenuta nelle batterie può essere scaricata nell’erogazione verso il motore e caricata nella ricarica (densità di potenza). Questi sono i limiti della trazione elettrica.

Il vantaggio è che il powertrain elettrico sfrutta al 90-95% l’energia, trasformandola in avanzamento, mentre il powertarin termico manda alle ruote solo il 25-35% dell’energia prodotta dalla combustrione del carburante, mentre tutto il resto viene sprecato in calore.

