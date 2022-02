I veri consumi delle plug-in? Sottostimati, dice l’Enea

I veri consumi della auto ibride plug-in? Sono molto sottostimati dai test di omologazione, spiega Fernando Ortenzi, esperto di prove-auto dell’Enea. I veri consumi? “Non tengono conto dell’elettrico” Da tempo consumi reali ed emissioni delle plug-in sono nel mirino della UE, che ha fatto trapelare l’intenzione di modificare i test di omologazione, rendendoli più stingenti. Ora la conferma di una situazione poco trasparente arriva da una fonte qualificata come l’Enea. Il consumo dichiarato, infatti, riguarda soltanto il combustibile e non considera affatto l’elettricità utilizzata scaricando le batterie mentre si percorre il ciclo di prova. I risultati dello studio di Ortenzi sono comparsi in un articolo su Repubblica: “La prova di omologazione delle auto ibride plug-in viene realizzata partendo con batteria di accumulo elettrico completamente carica e utilizzandone tutta la carica durante il test“, ha spiegato l’ingegnere. “Ma non basta. Perché il consumo di combustibile indicato come risultato del test viene ulteriormente corretto in base all’autonomia in modalità elettrica che il modello è in grado di garantire. Tutta questa energia elettrica non c’è nel consumo finale riportato dai costruttori”. Non basta tener conto della spesa per la benzina

In soldoni: se, nel valutare la scelta di un’auto ibrida plug-in, si calcola la sola spesa per la benzina da consumi di omologazione, si sbaglia di grosso. Il dato è riferito a quanto serve per fare 100 km. E non tiene conto che, alle velocità a cui si effettuano i test, la distanza viene coperta in parte in elettrico. Fino quasi a scaricare la batteria. “Questo non ha nulla a che fare con la differenza tra consumi di omologazione e consumi reali“, precisa Ortenzi nell’intervista. “Riguarda proprio i dati di omologazione. Per essere resi omogenei con quelli forniti per altre tecnologie, dovrebbero indicare anche il consumo dell’energia elettrica con cui si è caricata la batteria prima dell’inizio del test. E di quella che si suppone venga utilizzata in seguito, in base al calcolo legato all’autonomia in marcia a zero emissioni”. I test dovrebbero essere modificati dalla UE dal 2025, quando l’ibrido plug-in sarà una tecnologia in superamento. Tecnologia sulla cui reale sostenibilità hanno espresso dubbi anche diversi think-tank ambientalisti, con riferimento a quanto il motore elettrico viene utilizzato nell’uso reale.