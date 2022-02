La UE prepara la stretta sulle ibride plug-in. Rendendo più realistici i test sulle emissioni, dopo le tante critiche piovute da diversi think-tank ambientalisti.

La notizia, annunciata nei giorni scorsi dalla Reuters e confermata da diverse fonti, sta generando notevole scompiglio ai piani alti delle principali Case auto. L’accusa è che gli attuali testi di omologazione in laboratorio rilevano emissioni di Co2 fino a 4 volte inferiori a quelle reali. Inasprirli con una nuova metodologia equivarrebbe a costringere diversi costruttori a un nuovo cambio di rotta. Molti di loro nel 2021 hanno venduto in Europa più ibride plug-in in che elettriche pure, restando comunque entro i limiti sulle emissioni. Ma con una nuova normativa sarebbero costretti a puntare quasi sulle EV, per evitare le salatissime multe di Bruxelles. Il cambio di rotta dovrebbe avvenire dal 2025, ma è chiaro che i costruttori devono organizzarsi fin d’ora con le loro pianificazioni.

Si terrà conto di quanto su strada si fa a benzina

Ma come verrà modificata l’omologazione? La critica più ricorrente è stata legata all’utilizzo reale delle ibride plug-in, con pochissimi km in elettrico e il resto a benzina. Un problema rilevato soprattutto nelle auto aziendali, con la pigrizia mostrata dagli utilizzatori nel ricaricare le batterie. Ma di questa realtà non si tiene conto nei test ufficiali. La nuova normativa, invece, si basa anche sui dati di percorrenza su strada registrati dai contatori del consumo. Contatori che, secondo la normativa UE, devono essere integrati nelle nuove auto (e visibili sui display) già a partire dal 2021. Da lì si potrà vedere quanti km vengono percorsi con i due differenti motori. “Stiamo iniziando a raccogliere i dati dai veicoli… è un processo in corso“, ha confermato alla Reuters Petr Dolejsi, direttore trasporti sostenibili dell’Associazione europea produttori di auto (ACEA).