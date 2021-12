Parlano quelli che…dall’elettrico sono tornati indietro. Una piccola minoranza, a giudicare dai sondaggi (meno del 5%), ma è giusto ascoltare la loro voce.

Parlano quelli che…Dalla Mercedes elettrica all’ibrida plug-in

Georges Vendrame: “ Ho letto il vostro articolo sull’autonomia delle vetture elettriche e plug in, dove si racconta di utenti arrabbiati per il calo di prestazioni con le basse temperature. Vi raconto brevemente la mia esperienza, così che un utente prima di acquistare una vettura elettrica si informi bene e ne tragga le sue deduzioni. Rientrato da un periodo trascorso negli Stati Uniti per affari, l’azienda a cui ho fornito la mia consulenza, mi aveva dato in dotazione un Tesla Model 3. Innamorato delle prestazioni e della silenziosità, accelerazione ed autonomia, decido di cambiare la mia Mercedes C 220 con una Mercedes EQC. Bellissima vettura, potenza da vendere, insomma, una vera Mercedes, peccato che le dichiarazioni della casa siano inattendibili. L’ho avuto per oltre 6 mesi, da una scheda tecnica la Casa che dichiarava un autonomia di ben 471 km: io non sono mai riuscito a superare i 270 km, sia in inverno che in estate “ . Ecco quel che ci scriveHo lettosull’autonomia delle vetture elettriche e plug in, dove si racconta di utenti arrabbiati per il calo di prestazioni con le basse temperature. Vi raconto brevemente la mia esperienza, così che un utentesi informi bene e ne tragga le sue deduzioni. Rientrato da un periodo trascorso negli Stati Uniti per affari, l’azienda a cui ho fornito la mia consulenza, mi aveva dato in dotazione unInnamorato delle prestazioni e della silenziosità, accelerazione ed autonomia, decido di cambiare la miacon una. Bellissima vettura, potenza da vendere, insomma, una vera Mercedes, peccato che le dichiarazioni della casa siano inattendibili. L’ho avuto per oltre 6 mesi, da una scheda tecnica la Casa che dichiarava un autonomia di ben: io non sono mai riuscito a superare i, sia in inverno che in estate Parlano quelli che…”Dove vai senza ricariche in autostrada?” Continua Georges: “In un viaggio di lavoro che svolgo abbastanza di frequente, sui 500 km, la dovevo caricare almeno due volte. Nessun problema, se in autostrada, ci fossero le colonnine, ma no, noi dobbiamo uscire trovare la colonnina che spesso è nascosta e a volte non funziona. A mio giudizio, non siamo ancora pronti in Italia per l’elettrico, e la domanda: lo saremo mai? E se mi trovo bloccato in autostrada per ore e mi finisce la carica che faccio? Oppure se d’estate, magari a 40°, il software decide che per arrivare alla prossima colonnina deve tagliare tutto quel che consuma compresa l’aria condizionata? A me è successo… Ho dovuto ripiegare su un’ibrida, sempre Mercedes, di cui sono soddisfatto, anche perché la uso in elettrico quando sono nei centri urbani. Questa che dovrebbe in teoria fare 100 km, in realtà ne fa sì e no la metà d’inverno. La mia volontà di passare all’elettrico, e poi per causa di forza maggiore all’ibrido, mi ha fatto rimetterci oltre € 23,000.00 per il cambio”.

Andrea ha noleggiato elettrico e plug-in, poi…

Andrea Cuatto, invece, ha scelto addirittura un diesel, dopo avere provato sia un’elettrica sia un’ibrida plug-in: “ Abito in una villetta singola, in una valle lontana 50 km dalla città, ed ho in previsione a breve di installare l’impianto fotovoltaico. Utilizzo l’auto una volta la settimana per lavoro percorrendo circa 150 km, per il resto la utilizzo per svago o impegni familiari. Io stesso ero convinto che la mia prossima auto sarebbe stata elettrificata, invece alla fine ho acquistato un diesel 4 cilindri con trazione integrale. E dopo aver noleggiato nel corso del 2021, per una settimana circa, sia una Jeep Renegade plug-in sia una Peugeot 208 full elettric. In sintesi ecco le conclusioni: Renegade plug-in: subito esclusa, l’ho considerata nulla di più di un giocattolo divertente. I due motori insieme spingono molto forte e nei brevi tragitti in paese è emozionante viaggiare in elettrico, fantastica in città. Ma allora verrebbe da chiedersi il perché di una tale scelta per usare la vettura principalmente in città “.

I limiti della Jeep ibrida? “Due motori, troppi consumi”

Continua Andrea “ I ‘difetti’ non giustificano la scelta: autonomia reale in elettrico (statale) e in condizioni ottimali di temperatura (aprile) attorno ai 15-18km. Dopo di che 11-12km con un litro di benzina e un peso di molti kg in più da portarsi dietro con un motore termico 1.300 di cilindrata. Che, quindi, fa ciò che può rispetto alla stazza e peso che ha da portarsi dietro. Resa dopo una settimana con una media di 18km scarsi con un litro di benzina più la corrente elettrica, facendo tutto il possibile per usarla in elettrico … Tanto vale acquistare un buon diesel, che da la certezza della guida brillante sempre. Quanto alla Peugeot 208 full elettric: fantastica, sono andato anche ad agosto per un preventivo per la 2008 full elettric, più adatta come dimensioni alle mie esigenze…Tutto bene, fino a quando per motivi di salute non sono dovuto andare e tornare più volte a Genova (230-260km sola andata, a seconda della strada) nell’arco di un pomeriggio.

I limiti della 208 elettrica? “Poca autonomia e poche ricariche”

Conclude Andrea: “ Viaggi praticamente andata e ritorno. Oppure sono arrivato la sera tardi, parcheggiato nel cortile dell’albergo, visita medica al mattino e ripartenza il prima possibile per tornare al lavoro. Ci sono momenti in cui non si ha bisogno di aggiungere pensieri a quelli che già si hanno, occorre avere vetture con 500-600km di autonomia in condizioni di utilizzo reale. È ridicolo spendere 60.000 euro per una vettura e poi andare ai 100km all’ora in autostrada senza condizionatore o riscaldamento per risparmiare la batteria. O, come ben si sa, senza colonnine anche in autostrada (ho sempre fatto una pausa a metà viaggio, avrei dedicato volentieri del tempo al rabbocco di energia). Diesel, benzina, elettrico…Tutto inquina, la migliore soluzione sarebbe che ciascuno di noi imparasse a non avere sempre l’auto “sotto il sedere” anche per gli spostamenti più piccoli “.

PARLANO QUELLI CHE… SECONDO NOI. Non condividiamo quel “tutto inquina” finale, c’è una bella differenza tra l’elettrico e il resto, come dimostrato da fior di studi. Siamo d’accordo invece sull’invito ad usare l’auto con giudizio: per gli spostamenti brevi ci sono alternative più salutari. Sul resto lasciamo che siate voi a giudicare.

