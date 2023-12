I problemi delle BEV cominciano in concessionaria. MG4 per esempio…

L’amico professor Abbotto, incuriosito dalla MG4, si rivolge alla concessionaria multimarca nel milanese per effettuare un test drive. E’ pretendere troppo? Pare di si: il venditore fa di tutto per scoraggiarlo e spingerlo verso altri modelli con motorizzazione tradizionale. Morale: quando cambia la tecnologia, devono cambiare anche i venditori.

di Alessandro Abbotto∗

La prestigiosissima rivista Nature Energy (Zarazua De Rubens G., Noel L., Sovacool B. K., Dismissive and deceptive car dealerships create barriers to electric vehicle adoption at the point of sale, in “Nature Energy”, vol. 3, pp. 501–7) lo aveva già scientificamente denunciato nel 2018. Oltre alle moltissime testimonianze su Vaielettrico.it, l’articolo su Nature Energy illustra in modo ben documentato come i venditori non favoriscano la vendita dei modelli elettrici (peraltro riferendosi al ben più maturo mercato scandinavo).

MG4, mi piace la batteria LFP…

Ma ciò che mi è successo nei giorni scorsi ha quasi dell’incredibile.

Il tutto nasce dalla mia curiosità scientifica e tecnologica verso i produttori cinesi di veicoli elettrici, dove batterie di ultima generazione (le cobalt-free LFP e, all’orizzonte, le nuovissime batterie post-litio al sodio) e nuove tecnologie sono all’avanguardia nel mondo, a prezzi di vendita, anche in Italia, estremamente competitivi (leggi).

E così, dopo aver visitato il nuovissimo store BYD proprio dietro al Duomo (dove ho trovato un’alta efficienza e competenza) e provato uno dei loro recenti modelli, la mia attenzione si è diretta verso la MG (Morris Garage), nota casa automobilistica inglese e, da 15 anni, parte del colosso industriale cinese SAIC Motor.

In particolare, anche sulla base di esperienze di guida positive che mi sono state riferite, ho voluto effettuare un drive test del modello MG4. Al momento in Italia non esiste una vera e propria rete MG ma le vendite sono in concessione a strutture tradizionalmente di altre marche (ad esempio, nella zona in cui abito, Mercedes, Stellantis e altre).

Scrivo sul sito MG per fissare il test, indico il concessionario più vicino a casa mia e, in tempi brevi, mi rispondono dicendo che al momento il modello non è disponibile per il servizio richiesto. Nessun problema. Attendo qualche settimana dopo le quali vengo richiamato da un gentilissimo funzionario che mi informa che ora il test è disponibile, proponendomi un appuntamento.

MG4, il miraggio del test drive

Mi presento nel luogo e ora prefissati e mi viene detto che l’agente commerciale che doveva effettuare il test si è dovuto assentare per motivi di salute. Nessun problema, può capitare. Ci mancherebbe. Poi qualcosa comincia ad andare storto quando mi chiede: «Ma è sicuro di avere un appuntamento? Altrimenti l’avremmo chiamata». Rispondo, nell’ordine, che sì, sono sicuro, e che no, non mi ha chiamato nessuno. Un po’ scettica il funzionario controlla sul computer e in effetti trova il mio appuntamento.

Allora si scusa e mi propone di attendere il primo agente libero per effettuare il test. Attendo mezz’ora solo per scoprire che in realtà l’agente era già libero da tempo ma non aveva molta voglia di effettuare il test al posto del collega (lo confida alla collega alla reception come se io non fossi lì presente ad ascoltare). Va bene, si può anche (almeno in parte) comprendere, soprattutto se di sabato pomeriggio, dopo una settimana faticosa.

Il venditore riluttante: meglio la ICE

Ma poi inizia il vero show.

L’agente si presenta e ci dice che, “se proprio vogliamo”, ci fa fare un giretto attorno all’isolato. Chiedo se è possibile fare un test nella vicinissima tangenziale per testare il confort di guida in un contesto extra-urbano, dove avrò necessità di utilizzarla. E qui arrivano le sorprese. Nell’ordine:

1) è proibito “per legge” effettuare drive test in tangenziale o in autostrada ma solo in ambito urbano;

2) comunque la MG4 non sarebbe adatta per l’extra-urbano perché ha una batteria piccola (vorrei dirgli che il sito ufficiale MG indica un’autonomia WLTP fino a 520 km ma sorvolo per evitare polemiche inutili); addirittura mi chiede: «Ma lo sa, vero, quanti km fa la MG4?», cercando di convincermi che proprio non è adatta per un test in ambito extra-urbano;

3) che comunque non è così comoda e che se cerco un’automobile per viaggi extra-urbani mi può far vedere un modello (guarda caso del tradizionale e blasonato marchio “ospitante” la MG) in pronta consegna a km0 (per la precisione il venditore si è messo a confrontare due modelli, la MG4 e l’altro, che hanno prezzi di listino di partenza rispettivamente di 30.790 € e 55.160 €).

Alla fine, forse cercando di convincermi che il drive test non è poi così necessario, mi confida: «Guardi, io la guido da ben una settimana e devo dire che mi trovo bene!». Ormai sono a bocca aperta, senza parole. «Da una settimana…», chiedendomi se quella “settimana“ si riferisse a tutta la sua esperienza di guida elettrica.

Mi arrendo: un pomeriggio sprecato

Poi, con mio ulteriore grande stupore, si volta come se nulla fosse e comincia a parlare con altri clienti come se io non fossi lì.

Allibito dal trattamento ricevuto mi dirigo verso l’uscita facendo notare alla reception che bastava dire che il drive test non era disponibile. Qui arriva l’ultima sorpresa: il venditore, lasciando a sua volta gli altri clienti in autosalone, mi raggiunge di corsa alla porta dicendomi che, se proprio voglio, il drive test attorno all’isolato me lo fa fare. Capisco che ho perso un pomeriggio, ringrazio cortesemente ed esco, declinando l’invito.

Riflessioni conclusive. Posso essermi imbattuto in un funzionario di vendita stanco e senza alcuna voglia di vendere auto in quel particolare momento ma allo stesso tempo, anche confrontandomi con analoghe esperienze di cui leggo in continuazione ad esempio su Vaielettrico.it, quanto mi è successo è sintomo di un problema ben più generale.

Nuovi venditori per nuove auto

Vi sono da una parte concetti innovativi di vendita e commercializzazione che danno la spinta di cui ha bisogno, e merita, la nuova e altamente tecnologica mobilità elettrica. Penso ai concessionari di nuova generazione come Tesla, Polestar, BYD, dove prenoto il test drive comodamente da casa mia, mi reco al luogo e orario previsto, mi accoglie un funzionario col suo notebook o tablet che registra la patente fotografandola digitalmente e che mi consegna le chiavi, dicendo che posso tenere l’auto per un’ora.

Quello a cui ho assistito in quest’ultima esperienza è invece quanto di più lontano avrei desiderato trovare, soprattutto se in marchi europei blasonati che al momento gestiscono la vendita MG.

E i risultati si vedono: i modelli Tesla sono in testa nelle immatricolazioni, in tutta Europa. E presto lo saranno anche i modelli asiatici, esattamente come è accaduto per gli smartphone, solo per citare un esempio.

La mobilità elettrica, di per sé innovativa e altamente tecnologica, non può svilupparsi senza andare di pari passo con un’evoluzione della rete di vendita, dove trovare professionisti preparati, competenti, rapidi nelle risposte e soprattutto desiderosi di vendere il più possibile auto elettriche (anche, mi vien da dire, nel loro stesso e primario interesse). E dove prenotare ed effettuare un drive test deve essere facile quanto – anzi più facile – acquistare un biglietto ferroviario o aereo o cinematografico dal mio dispositivo elettronico e poi recarmi in stazione o in aeroporto o al cinema.

Addio MG4, a causa di forza maggiore

In Italia, dove le immatricolazioni dell’elettrico stentano a decollare a differenza del resto del mondo occidentale e asiatico (l’ultimo dato di fine ottobre registra un modestissimo 4% di mercato con, guarda caso, due modelli Tesla tra i primi 3 più venduti), ne avremmo, più che altrove, fortemente bisogno. Nell’interesse di tutti, cittadini, guidatori, case costruttrici e rete di vendita.

Insomma, bisogna rinnovarsi. E alla svelta. La tecnologia californiana e il drago cinese sono alle porte (anzi, ormai sono già dentro le mura) e attendono solo di mangiarsi in un sol boccone il vecchio continente. Nel frattempo, non avendo altri venditori in zona, io ho rinunciato per cause di forza maggiore a provare e, eventualmente, acquistare, una MG4. Per fortuna ormai la scelta sull’elettrico è vastissima.

∗Insegna Scienza dei materiali all’Università Milano Bicocca, è presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, coordinatore nazionale dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica della Società Chimica Italiana, co-chair del XXVIII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana (Milano, 26-30 agosto 2024).

