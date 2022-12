AUTO ELETTRICA 2022: la MG4 (secondo noi)

AUTO ELETTRICA 2022: la MG4, secondo il voto della redazione. Vogliamo auto valide, ma abbordabili nel prezzo. E il debutto di questo modello ci ha convinti.

Auto elettrica 2022 Linea originale, buone prestazioni e prezzo: speriamo faccia proseliti

In un panorama di novità europee, americane e giapponesi fatto soprattutto di Suv grandi e costosi, abbiamo scelto…una cinese. Solo il tempo (con l’uso) potrà dire quanto sia anche affidabile, ma il debutto della MG4 è stato decisamente convincente. Con un prezzo (si parte da 29.900 euro, meno incentivi) assolutamente competitivo per un’auto del segmento C, quello della Golf e della Volkswagen ID.3, per intenderci. E non è un caso se l’interesse per questa macchina è notevole. In redazione sono arrivate decine di mail con richieste di notizie da parte di lettori interessati all’acquisto e gli articoli di presentazione sono stati tra i più cliccati. Sul nostro canale YouTube il video-test di Paolo Mariano ha già superato le 52 mila visualizzazioni, niente male. Perché la linea è gradevole e originale, con un design di impronta europea. Gli interni semplici, ma piacevoli e con ottime dotazioni di infotainment.

450km di autonomia a 33.990€, meno bonus e sconti

Quanto alle prestazioni e alla piacevolezza di guida, vi rimandiamo al video di Paolo Mariano, con giudizi decisamente positivi. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede meno di 8 secondi in tutte le versioni, con una potenza di picco che supera i i 200 Cv nella Comfort. Si può migliorare sui consumi, che ballano nella fascia 16-17 kWh per 100 km, ma si tratta tutto sommato di valori accettabili. E 450 km di autonomia per una macchina elettrica che costa 33.990 euro (sempre al lordo di incentivi e sconti) sono tanta roba in questo momento. Su questi livelli di range la concorrenza è decisamente più costosa, a partire dalla citata VW ID.3 e della stessa Renault Megane E-TECH. Certo, parliamo di una marca che fu inglese (decaduta) e ora è cinese, dal blasone inferiore a certi brand europei. Ma resta il fatto che la MG4, grazie anche alla politica di sconti della marca, apre l’elettrico a una platea più ampia di potenziali clienti. E questo va premiato.