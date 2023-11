I prezzi della ricarica? Finirà male come col metano…

I prezzi della ricarica? Finirà male come il metano, prevede Matteo, un lettore di Bergamo che aggiunge: “Come farà il governo a recuperare le accise?”. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

I prezzi della ricarica: come recuperano le accise? Prima o poi ci presentano il conto…

“Vi seguo da poco perché sto scoprendo adesso il mondo della mobilità alla spina avendo, quasi, l’intenzione di acquistare la nostra seconda auto elettrica. Tra le mille domande che mi faccio, molte delle quali trovano risposta grazie a voi, ce ne è una che mi tormenta. Come farà il governo a recuperare le accise sul carburante che non viene più acquistato da chi compra l’auto elettrica? Oggi sono pochi, ma tra qualche anno? Non basterà certo l’Iva al 10% sulla bolletta di casa, quindi come faranno? Si parla di miliardi e non vorrei che prima o poi ci presentino il conto, vi ricordate “il metano ci dà una mano”? Buon lavoro e grazie mille per il vostro lavoro“. Matteo da Bergamo

Il dubbio c’è, ma come tassarti se ricarichi a casa?

Risposta. Ci verrebbe da rispondere che il problema che riguarda soprattutto i Paesi del Nord Europa, Francia e Germania compresi, dove la crescita dell’elettrico è più rapida. Da noi il governo da questo punto di vista può stare tranquillo: il parco circolante di EV è ancora molto esiguo, neppure l’1% del totale. E i dati di vendita dei primi 10 mesi 2023 non fanno certo presagire boom in arrivo. Ma il problema in effetti esiste e nessuno può prevedere come verrà affrontato, anche se lo stato delle finanze italiane non fa mai presagire qualcosa di buono. Un eventuale rincaro del carico fiscale sulle ricarica, a logica, potrebbe riguardare solo le colonnine pubbliche. A casa o al lavoro non sarebbe possibile: come fa lo Stato a sapere se l’energia che prelevo è utilizzata per alimentare un elettrodomestico o un’auto? Al momento, comunque, non abbiamo notizie di Paesi che rincarano l’elettricità per consumi legati alla mobilità. Del futur….