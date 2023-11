Ottobre elettrico 2023: Tesla trascina la ripresina

Ottobre elettrico 2023: le vendite risalgono a quota 5.814, trascinate dalle due Tesla, con il Model 3 che ora supera il Model Y. Tra le due si piazza la Smart.

Ottobre elettrico 2023: bene la Smart, male la 500e

In un mercato dell’auto che tira (+20% anche nell’ultimo mese), anche le elettriche furbamente danno segni di risveglio. Come al solito sono le Tesla a trascinare la truppa, ma questa colta a parti invertite. La nuova versione del Model 3 sembra centrare il bersaglio e sale al primo posto con 537 consegna. Il Model Y scivola al terzo posto, con 349, mentre la piccola Smart continua a stupire piazzano seconda, a 513. Mese poco brillante per la galassia Stellantis: la 500e è solo quarta, a quota 291, la Peugeot e-208 è 7° a quota 232 . Resta fuori dalla top ten la Jeep Avenger, che in 10 mesi non raggiunge le mille immatricolazioni, fermandosi a 948. Male la galassia Renault: fuori dalle prime 10 Twingo e Zoe, mentre la Dacia Spring scivola all’8° posto. In tutto in ottobre si sono vendute 5.814 EV, contro le 3.696 dello stesso mese del 2022, facendo salire il totale dei primo 10 mesi dell’anno a 51.877.

Gli italiani amano le ibride, salite al 39% del mercato

Deludente anche il risultato della MG 4, reduce da un ottimo risultato sul mercato europeo, dove in settembre è balzata al 2° posto. Qui pesa probabilmente una carenza di prodotto da consegnare. Come si diceva, se l’elettrico si rianima mentre tutto il mercato automotive in generale se la passa piuttosto bene. Nel 2023 in Italia finora si sono vendute 1.315.964 auto (+20,5%). Anche in ottobre tengono le vendite di modelli a benzina, stabili al 27,5% di quota, e di diesel, al 15,2%. Bene le vendite di Gpl, che sfiorano il 10% di quota e, soprattutto, di ibride, salite al 39%. Si tratta in gran parte di mild hybrid (27,5%), mentre le full hybrid sono all’11,5%. In calo le ibride plug-in, al 4,1%. E crollo verticale per il metano, allo 0,1% con solo 119 auto vendute.