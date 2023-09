I pannelli di Solbian navigano negli oceani con il velista Bestaven

Solbian l’azienda del velista oceanico Giovanni Soldini offre energia pulita a Yannick Bestaven, vincitore della Vendée Globe 2020/2021. Il giro del mondo in solitario in barca a vela.

Sugli oceani con l’energia di vento e sole

Solbian definisce i suoi pannelli “flessibili” perchè si adattano alle curve e a tutte le superfici della barca a vela. Li hanno testati lungo gli oceani oltre Soldini altri velisti di fama, come Boris Herrmann; ora sono forniti all’equipaggio di Maitre CoQ (il nome della barca).

Il team si sta preparando per la Defi Azimut, seguirà la Transat Jacques Vabre, regata transatlantica in doppio, che partirà da Le Havre domenica 29 ottobre.

Un impianto da 754 Wp

L’impianto, che ha una potenza nominale di 754 Wp, è stato integrato a bordo dell’Imoca Maitre CoQ V e genererà energia aggiuntiva e pulita per la carica delle batterie.

Per Solbian oltre una conferma è un altro test come sottolinea il ceo Luca Bonci: “Installazioni di questo tipo ci permettono di verificare la resistenza dei nostri prodotti quando sottoposti alle condizioni climatiche e ambientali più difficili”.

Yannick Bestaven nelle sue imprese oceaniche ora potrà contare su una fonte di energia sostenibile riducendo la dipendenza dai generatori tradizionali. Meno idrocarburi per aria e per acqua.

Dice il velista: “Avevamo già l’idrogeneratore sviluppato da Yannick e Watt & Sea, quindi stiamo dotando la barca di pannelli solari sufficienti per integrare la carica della batteria. Le nostre barche IMOCA consumano sempre più energia, quindi non vogliamo essere colti impreparati. Da qui questo back-up, in particolare in preparazione del Vendée Globe. In termini concreti, abbiamo levigato la parte antiscivolo verniciata e applicato, incollato e cablato i pannelli solari, prodotti da Solbian“.

Soldini e Around The Blue

La tecnologia di Solbian naviga anche nella barca del fondatore dell’azienda con il progetto Around The Blue iniziato nel 2022. Una transizione full electric di MaseratiMulti70 con il motore elettrico made in Italy spinto grazie alle batterie alimentate dai pannelli fotovoltaici e pure generatore eolico che a una velocità di 10 nodi fornisce l’energia necessaria ad alimentare il frigo di bordo.

Università di Bologna assistente tecnologico al top mondiale

L’elettrificazione ha visto il supporto tecnologico dell’Università di Bologna che in tutti i settori della mobilità elettrica si conferma al top mondiale.

Dice il professor Claudio Rossi che ha seguito l’operazione: “Abbiamo lavorato per permettere che la barca rimanga la più veloce possibile cercando di soddisfare il suo fabbisogno energetico e la sopravvivenza dell’equipaggio in un ambiente estremo“.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–