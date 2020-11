La barca di Greta Thunberg (leggi qui), Seaexplorer del team Malizia quella con cui ha fatto la traversata dell’Atlantico, domenica parte per la Vendée Globe ovvero la circumnavigazione del globo in solitario, non-stop e senza assistenza.

Una sfida di poco più di due mesi, si spera di abbattere il record di 74 giorni, solo con l’energia del vento e del sole. Bandita anche la minima goccia di petrolio a bordo a favore delle energie rinnovabili.

Con il vento, ma pure con il sole

La propulsione arriva con il vento, l’energia per tutti i servizi dai pannelli fotovoltaici della Solbian, la ditta del velista Giovanni Soldini che oltre ad aver venduto i pannelli ai cinesi, come farsi pagare il ghiaccio dagli eschimesi, fornisce il fotovoltaico oltre a Seaexplorer, al timone del tedesco Boris Herrmann. Di lui abbiamo scritto per aver sperimentato il motore elettrico Torqeedo (leggi qui). Fotovoltaici anche ai velisti oceanici Didac Costa e Ari Huusela. Tutti e tre impegnati nella regata della regata. Una vetrina a livello planetario per le emissioni zero.

Energia green per navigare più veloci

Il fotovoltaico a bordo non incide solo sull’energia necessaria per i servizi fondamentali, ma pure sulla propulsione. Più le barche sono leggere più volano sull’acqua e senza carburante il peso è notevolmente minore. Un fattore competitivo per i navigatori oceanici che domenica prossima partiranno per solcare tutti gli oceani del pianeta dal porto francese di Les Sables-d’Olonne-

Il fotovoltaico sulla barca di Greta

Su Seaexplorer – Yacht Club de Monaco ci informa Solbian l’impianto fotovoltaico è da 1149 Wp con queste caratteristiche: “E’ costituito da due diversi tipi di celle, SP al centro e SX ai lati, per un peso complessivo di soli 24,5 kg, adesivo incluso. Un’imbarcazione che si affida totalmente alle energie rinnovabili, con l’intento di promuovere il rispetto degli oceani attraverso un approccio maggiormente sostenibile“.

Boris Herrmann ne spiega l’utilità: “Si sono dimostrati molto efficaci nella preparazione della Vendée Globe. Insieme all’idrogeneratore mantengono cariche le batterie della barca evitando di dover trasportare carburante per produrre energia elettrica – aspetto che contribuirà direttamente alle prestazioni in gara e la sfida sarà senza combustibili fossili.”

Rinnovabili anche per Costa e Huusela

Il velista catalano Didac Costa, alla sua seconda Vendée Globe, può contare su 780Wp di pannelli montati su One Planet One Ocean. Il nome è legato alla campagna portata avanti dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO per monitorare e studiare i cambiamenti negli oceani.

Il finlandese Ari Huusela ha scelto 390Wp di pannelli della serie SP, con celle back-contact, in grado di convertire, secondo l’azienda, oltre il 24% di luce solare in elettricità. Buon vento ai tutti navigatori della Vendée Globe che devono affrontare ben 20.000 miglia di navigazione.

