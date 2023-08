I NO-BEV non esistono? E questi come li chiamate?

I No-Bev non esistono, sostiene qualcuno anche sul nostro blog. Esistono soltanto i “razional perplessi” preoccupati degli oggettivi limiti dell’auto elettrica e della transizione energetica. Bene, la ricostruzione di questa vicenda dedicata a loro, con un grazie a Marco che l’ha segnalata. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

Il Giornale d’Italia: “Così esplodono le auto elettriche”

“S “S ui social ho intercettato questa, rilanciata da un gruppo di “no-bev”:

A me pare molto molto improbabile che le cose stiano così per una serie di motivi: le circostanze ed il luogo descritti sono molto generiche, inoltre si parla di una grande esplosione mentre di esplosioni se ne contano 5 o 6, oltretutto potentissime che partono da punti differenti. Non mi risulta che gli incendi di auto elettriche si possano sviluppare in questo modo cosi apocalittico.

Ma io ho qualche dubbio

Sarei invece portato a pensare ad un carico esplosivo, come ad esempio bombole di gas o comunque materiale altamente esplosivo.

Altra cosa che mi lascia perplesso è il fatto che questa “notizia” è di fine luglio ma non si è vista comparire altrove!!

Vi chiedo se possibile di indagare, grazie! „ . Marco Scozzafava

E fa benissimo: è la falsificazione di un vecchio video

Risposta- Caro Marco, lei ha fatto Bingo. Il video non riguarda uno “scontro fra auto elettriche” come sostiene l’imbarazzante articoletto de “Il Giornale d’Italia” che lo rilancia, bensì l’esplosione di un camion che trasportava 119 bombole di gas metano. Caro Marco, lei ha fatto Bingo. Il video non riguarda uno “scontro fra auto elettriche” come sostiene l’imbarazzante articoletto de “” che lo rilancia, bensì l’che trasportava

Non riguarda gli Stati Uniti bensì la Tangenziale di Mosca.

Non è recente, risale bensì a dieci anni fa, esattamente al 13 luglio del 2013.

Una truffa nata su Facebook, già smascherata in aprile

E’ stato ripescato lo scorso aprile su Facebook con questa narrazione: «Tesla si schianta, si ferma, inizia a fumare ed esplode circa 16 volte. Le auto elettriche sono una polveriera».

La corretta ricostruzione della vicenda è comparsa sulle rubriche di fact-checking di più testate giornalistiche subito dopo la prima uscita su Facebook, in aprile. Le cito queste:

Nonostate ciò, il 31 luglio scorso il quotidiano summenzionato la riciccia inventandosi uno scontro fra due auto elettriche negli Stati Uniti e a sua volta viene rilanciato da tutti i gruppi militanti No-Bev, come giustamente dice lei.

Perchè? A che scopo? O è solo un caso?

Chiediamoci allora perchè e a che scopo. Informazione, contro informazione, disinformazione? Il Giornale d’Italia è una testata storica (risale al 1901) passata recentemente attraverso vicissitudini di varia natura. Chiusa nel 2006, rilevata e resuscitata dal 2012 al 2018 dall’ex presidente della Regione Lazio Francesco Storace (Alleanza Nazionale, poi La Destra), uscita a singhiozzo per brevi periodi sotto la direzione prima di Sergio Luciano (ex Repubblica) poi di Giovan Battista Vico è oggi guidata da Luca Greco, ex CEO di Affari Italiani. Parrebbe essersi avvicinato a posizioni complottiste, almeno a giudicare dalla linea novax sul Covid e dalla firma del filosofo “no tutto” Diego Fusaro.

Questa è la scuola dei Porro-Boys

Ma tutto questo poco importa e nulla spiega su questa carognata studiata a tavolino e sparata freddo proprio mentre crescono i toni della campagna di dezinfornatsya contro l’auto elettrica (il termine è russo, e fu coniato per definire una precisa strategia adottata dal KGB ai tempi della guerra fredda).

Il video ricicciato dal Giornale d’Italia ha contabilizzato quasi centomila visualizzazioni. Altrettante, o ancor di più, ne stanno facendo video-comizi anti auto elettrica e anti ambientalisti di ingegneri improvvisati e sedicenti esperti di automotive, che non meritano di essere citati ma che potremmo definire Porro-boys.

Saranno solo tanti piccoli casi? Ragazzate da liceali?