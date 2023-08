Contro informazione sull’auto elettrica, un’anomalia italiana?

Sorpreso per la valanga di contro informazione sull’auto elettrica trovata su Internet, Lucio ci chiede se questa campagna anti elettrico sia solo in Italia e se la scarsa diffusione delle Bev non sia dovuta anche a questo. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

L’automobilista elettrico? Criminale, incosciente, ricco

“Scorrevo i titoli dei video presenti in rete trovati con la parola chiave “auto elettrica” e con rammarico ne ho trovati un sacco con molta contro informazione, fatti da persone che si inventono completamete dati e si improvvisano saccenti dell’argomento. Si capisce chiaramente il messaggio finale: in Italia non si devono comprare queste auto e i numeri infatti lo dimostrano.

Ne risulta molto chiaramente che lo stereotipo del compratore elettrico è:

-Una persona criminale, compra batterie fatte sfuttando persone sottopagate e bambini.

-Una persona incoscente perchè viaggia su auto che prendono fuoco.

-Una persona ricca perchè i poveri usano le termiche.

E arrivo alla domanda: è solo in Italia tutta questa contro informazione o è presente anche negli altri paesi europei?„. Lucio Zanata

Bene discuterne, la contro informazione è un’altra cosa

Risposta- Il dibattito sull’auto elettrica è vivace in tutta Europa e in tutto il mondo, con la sola eccezione della Cina dove il partito ha imposto una linea e la linea del partito non si discute mai. Che si discuta è cosa buona e giusta: nessuno ha la verità in tasca e tutti hanno buoni argomenti per sostenere tesi anche opposte.

La contro informazione, però, è cosa ben diversa: stravolge la realtà, diffonde fake news, nega i dati di fatto scientifici, strumentalizza o alimenta i pregiudizi, gioca sottotraccia in favore di precise lobby o precisi interessi politici. Non fa appello alla razionalità, ma alla pancia dei lettori-consumatori-elettori più sprovveduti, quindi più influenzabili. Avvelena il dibattito, anzichè alimentarlo.

Lo scandalo Cambridge Analitica vi dice qualcosa?

L’abbiamo vista all’opera su Internet negli Stati Uniti durante la campagna presidenziale poi vinta da Donald Trump e nel Regno Unito durante la campagna referendaria sulla Brexit. In entrambi i casi la regìa fu degli ambienti ultraconservatori repubblicani, poi emersa con lo scandalo Cambridge Analytica. Ambienti ancora attivi nel gennaio 2021 con l’assalto a Capitol Hill e nel periodo della pandemia con il movimento NoVax.

La campagna negazionista sul cambiamento climatico fa parte dello stesso schema e ha per lo più gli stessi protagonisti. Quella contro le auto elettriche ne è un corollario: negata l’emergenza climatica, negate soprattutto le cause,riconducibili alle emissioni di CO2 prodotte dalla combustione degli idrocarburi, la transizione elettrica diventa un vezzo per radical chic annoiati, inutile e costosa per la gente comune. Imposta dall’Unione Europea per chissà quali motivi, se non in omaggio ad oscuri potentati economici, o addirittura interessi stranieri (cinesi).

E’ iniziata la campagna per le europee 2024

L’obiettivo finale sono le elezioni europee del prossimo anno

Una lettera aperta di Roberto Della Seta (ex presidente di Legambiente), e Francesco Ferrante (vicepresidente del Kyoto Club) pubblicata oggi da Repubblica dà un’interpretazione in chiave politica dell’accanimento tutto particolare con cui la contro informazione sull’auto elettrica si sta abbattendo sull’opinione pubblica italiana.

La tesi è che l’ostilità alla transizione dal termico all’elettrico, al pari dell’insofferenza verso immigrazione, obblighi fiscali e vincoli di bilancio, possa essere, se ben cavalcata, uno dei collanti del fronte unito delle destre estreme e moderate, in vista delle elezioni europee del prossmo anno. In Italia il collante ha funzionato e il fronte unito governa. In Europa potrebbe funzionare.

Transizione elettrica: c’è ancora tanto da migliorare, ma non facciamola abortire

Cosa ne pensa Vaielettrico? Come abbiamo detto, il dibattito è benvenuto. Anzi, necessario. La tecnologia dell’auto elettrica ha ancora necessità di miglioramenti. L’offerta dei carmaker è ancora sbilanciata verso i segmenti superiori e quella nei segmenti medio bassi è ancora troppo costosa. La rete di assistenza è impreparata e il mercato dell’usato è immaturo.

Anche l’ecosistema che abilita l’uso di massa dell’auto elettrica ha ancora molte lacune. Parliamo di colonnine pubbliche a macchia di leopardo, confusione normativa per l’installazione delle ricariche domestiche, prezzi dell’energia esorbitanti, generazione da fonti rinovabili in crescita troppo lenta.

In queste condizioni la sostituzione di un’auto termica con una elettrica non è alla portata di tutti. Il Politecnico di Milano, nel suo E-Private Mobility Index quantifica nel 30% la quota del parco auto italiano che già oggi avrebbe la possibilità e la convenienza di passare all’elettrico. Noi concordiamo in pieno e lo scriviamo in tutte le salse: oggi l’auto elettrica è per molti ma non per tutti.

Non dimentichiamo la madre di tutte le emergenze

Convinti però che quella climatica sia per l’umanità la madre di tutte le emergenze e che solo falsificando i conti, come fa la contro informazione, si può negare che la transizione elettrica nei trasporti sia una delle soluzioni, pensiamo che risolverne le criticità sia più saggio che farla abortire.

Nel frattempo ci piacerebbe che quel 29,6% di automobilisti italiani che oggi viaggiano a benzina o diesel pur avendo possibilità e convenienza di passare all’elettrico si sbrigassero ad unirsi allo striminzito 0,4% che già l’ha fatto. Solo così si crerebbero le condizioni perchè diventasse davvero per tutti.

Ma la contro informazione è proprio questo che vuole evitare.

