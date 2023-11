Honda. Entro il 2030 presenterà 30 novità elettriche e ridurrà del 50% i prezzi

Honda ha presentato i suoi progetti futuri per il settore delle due ruote elettriche. I dati annunciati superano le previsioni di vendita fissati in precedenza: 4 milioni di veicoli entro il 2030 e 30 nuovi veicoli. Come non bastasse, prezzi ridotti del 50%.

Il colosso giapponese sembra ancora sonnecchiare sul fronte delle due ruote elettriche. Abbiamo visto un cinquantino elettrico, alcuni concept e letto di diversi progetti. Di concreto, per ora, troppo poco. Le cose però stanno per cambiare. Almeno secondo i programmi annunciati da Honda. Katsushi Inoue , Senior Managing Executive Officer e Chief Officer responsabile delle operazioni di sviluppo aziendale di elettrificazione, e Daiki Mihara, Responsabile dell’unità di sviluppo aziendale per l’elettrificazione di motociclette e prodotti energetici hanno infatti delineato un futuro a breve medio termine con tappe piuttosto ambiziose.

La strategia di Honda

Entro il 2030 infatti punta a vendere 4 milioni i veicoli elettrici a due ruote, incrementando di mezzo milione le previsioni dello scorso settembre. Un successo che mira a raggiungere anche rendendo più popolari le moto elettriche.

Per ora la gamma è piuttosto striminzita, a listino ci sono il Cub e: (in Cina); e EM1e: (in Giappone e in Europa). Presto arriverà anche un nuovo modello basato sull’SC e: Concept ma per vedere modelli plug-in bisognerà attendere il 2025. Leggendo quindi tra le righe, nel frattempo nessuna moto elettrica o scooter di grossa “cilindrata”. Le moto però arriveranno e nella conferenza si è parlato di un’intera gamma con modelli elettrici di vari segmenti: supersportive, nude, fuoristrada e ATV. In tutto i nuovi modelli da qui al 2030 saranno 30!

Come abbiamo visto per altri brand, anche Honda sta sviluppando una piattaforma modulare che possa combinare telai, batterie e propulsori diversi per dare vita a differenti modelli, a un’intera gamma. Oltre alla flessibilità di utilizzo (e produttiva) Honda punta anche sulla connettività, elemento ormai imprescindibile su qualsiasi veicolo. Per offrire qualcosa di superiore la Casa giapponese ha intenzione a partire dal 2024 di implementare il sistema IVI (in-vehicle infotainment) con funzioni di navigazioni avanzate. Dal 2026 ci sarà un ulteriore sviluppo grazie a controlli telematici in gradi di consigliare al meglio il pilota in base alle esigenze registrate.

Anche in fatto di batterie Honda amplia la scelta affiancando (dal 2025) alle classiche agli ioni di litio anche quelle al litio ferro-fosfato (LFP). Honda vuole abbassare i prezzi delle moto elettriche

Honda ha dichiarato di voler ridurre del 50% il prezzo delle moto elettriche rispetto ai modelli attuali. Questo sarà possibile grazie alla realizzazione di diversi modelli in modo modulare e aumentando di conseguenza l’efficienza produttiva. Inoltre avvierà impianti di produzione dedicati esclusivamente ai modelli elettrici a partire dal 2027 circa. Nuove tecnologie permetteranno di ridurre la lunghezza delle linee di produzione di circa il 40%.