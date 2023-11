Honda EM1 e: sbarca in Italia. Prezzo fuori mercato?

Ufficiale l’arrivo in Italia del primo scooter elettrico “europeo” di Honda. Da novembre l’EM1 e: è acquistabile presso i concessionari al prezzo di 3.199 euro, inclusa la manutenzione per i primi tre anni. La batteria è solo a noleggio, circa 1.300 euro per tre anni.

Il prezzo era il tassello che ancora mancava per dare il via alla vendita del primo scooter a zero emissioni di Honda per l’Europa. Ora si sa che l’EM1 e: arriva anche in Italia, a partire da questo mese, ad un costo franco concessionario di 3.199 euro. Una cifra in linea con la concorrenza, trattandosi di un ciclomotore elettrico di puro utilizzo urbano, con velocità limitata da città (45 km/h) e 48 km di autonomia massima.

Il costo del “cinquantino” giapponese comprende il caricabatterie di serie e la manutenzione per i primi 36 mesi.

Batteria sempre nuova

La batteria Honda Mobile Power Pack e: è invece offerta solo a noleggio, pagando un canone di 36 euro al mese, per 36 mesi . Una formula particolare scelta da Honda per tutelare i propri clienti, fornendo loro in sostanza una batteria sempre nuova.

Come da comunicato ufficiale, è infatti Honda a “prendersi carico dell’efficienza e della durata della batteria per tutto il suo ciclo di vita, assicurandone le performance nel tempo e prendendosi carico di una sua eventuale sostituzione, fino al riciclaggio della stessa a fine vita”.

La batteria in questione (50,3 V-29,4 Ah) è removibile in caso di eventuale ricarica domestica, che è di circa 6 ore per un completo recupero d’energia.

Per la città

Completato l’identikit, Honda EM1 e: è ora atteso alla prova del mercato.

Il ciclomotore mette sul piatto prestazioni da vero commuter urbano. Il motore nel mozzo ruota ha una potenza massima di 1,7 kW e la batteria, come detto, con singola ricarica garantisce dai 30 ai 48 km di autonomia dichiarata a seconda della modalità di guida scelta.

Altri dati importanti riguardano il peso leggero (95 kg, con batteria), le ruote basse (12”-10”) e l’esigua altezza della sella da terra (74 cm).

Honda ha pensato anche ad alcune formule di acquisto. Chi intende acquistare l’EM1 e: può attivare, ad esempio, un finanziamento Honda (partner Agos) a 36 mesi, con rata mensile di 61 Euro e maxi-rata finale di € 1.535,52.

