Ho staccato il cavo di un’auto già carica al Lidl per sostituirla con la mia, racconta Nicola. È stata una cattiva azione? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

Ho staccato il cavo, è stata una cattiva azione? Al supermercato non stai 4 ore…

“Q ualche giorno fa ho commesso una cattiva azione...o forse no. Quindi espongo a voi, popolo elettrico, il mio agire. Ero in un parcheggio di un Lidl di una città che non voglio specificare, diciamo veneta. 4 colonnine gratuite, tutte occupate. Pazienza. Così per sfizio vado a leggere i display che dicono da quanto è attaccato il veicolo e se la colonnina sta erogando. L’auto attaccata da meno era lì da 2 ore. Quella da più tempo 4 ore.…e già qui ci sarebbe da riflettere. Ma quest’ultima appunto non solo era lì da 240 minuti ,ma era pure carica. Tra l’altro era una plug-in con una batteria limitata. Quindi, preso un po’ dallo schizzo, ho premuto il pulsante STOP, il cavo attaccato alla colonnina l’ho staccato e c’ho attaccato la mia che ha il cavo lungo e a pelo c’è arrivato. Fatta la spesa, dopo 30 minuti me ne sono andato con un biglietto sul cruscotto…Niente frasi scurrili solo un appunto che così non si fa. Mi rendo conto che ho toccato roba non mia, ma la carica era finita e comunque al supermercato non stai 4 ore… A voi l’ardua sentenza “. Nicola S .

È stata una cattiva azione? Vediamo…