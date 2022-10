Maleducati della ricarica in azione anche a Verona

Maleducati della ricarica gratis in azione anche a Verona. Questo è quanto sostiene Cristina, dopo il racconto di Ignazio sulla colonnina di un Lidl di Milano quasi sempre occupata dalla solita Tesla. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che mail e quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it.

Maleducati della ricarica, ma la pacchia è finita e ora le colonnine sono sempre libere

“Ignazio ha ragione. La stessa cosa succede al Mc Donald’s di San Bonifacio, Verona, dove non sempre ,ma spessissimo, si trova una TESLA Model X ali di gabbiano in ricarica gratuita per ore. Lo stesso succedeva a Verona, dove la vecchia amministrazione concedeva una decina di colonnine gratuite e trovavi sempre le stesse auto in ricarica. E molto spesso con led verde e quindi con auto ricaricata al 100%. La nuova amministrazione le ha messe a pagamento AC € a 0,58 euro/kWh e ora sono spessissimo libere!!!! Complementi ai maleducati“. Cristina Imoli

Con questi prezzi dell’energia te ne freghi degli altri? Molto male…

Risposta. Molte cose sensate sono già state scritte nei vostri commenti alla lettera di Ignazio. Di certo il comportamento di chi occupa le colonnine gratuite per ore e ore, e non solo il tempo di un rabbocco mentre si fa la spesa, è diventato ancora più odioso con questi prezzi dell’energia. 0,58 euro al kWh è anche la tariffa che si paga nelle colonnine in AC di Enel X Way, le più diffuse in Italia. Facciamo un conto a spanne di quanto si “succhia” alla ricarica gratis di un Mc Donald’s o di un’altra struttura commerciale. Se la colonnina è da 7 kW, in tre ore di sosta o poco più se ne immettono una ventina nelle batterie. Risparmiando quindi una dozzina di euro. Approfittando della buona fede di chi ha installato quella ricarica pensando a un rapido turnover da parte di persone che lì vanno fare la spesa o a mangiare un panino. Un amico tedesco mi assicura che nei Lidl tedeschi il problema non si pone, tanto sono più disciplinati di noi. Ah, gli italiani…

