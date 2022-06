Ho rifatto col diesel il vostro viaggio in Olanda e…

Ho rifatto col diesel, una BMW 420d Grancoupé, il vostro viaggio in Olanda: così ci scrive Francesco, un lettore. Concludendo che tutto sommato… Il viaggio a cui fa riferimento è quello raccontato da un altro lettore, Maurizio, con la Hyundai Kona EV.

di Francesco Lugari

“Vorrei fare un confronto, un po’ empirico, perché non ho i dati così dettagliati che ha l’amico dell’articolo, visto che vi reputo una community attenta e non bigotta. Inoltro questo confronto per avere dati più concreti su cui lavorare e discutere. Proprio perchè nella maggior parte delle discussioni il problema principale è sempre sui viaggi lunghi“.

Ho rifatto col diesel…/ La prima esperienza in EV? Traumatica

“La mia unica esperienza in elettrico è stata traumatizzante. Ho noleggiato un’Audi Q4 40e per andare in Svizzera e ho provato ad utilizzarla come una vettura endotermica. Ma non è stato sicuramente semplice, contando che viaggiando sempre a 120 di Cruise e consumando circa 23/24 kWh /100km. Non sono riuscito ad arrivare ad Aosta con il primo pieno. Ho avuto un’enormità di problemi con le colonnine Enel X in italia (cosa che in Svizzera proprio non ho avuto e nemmeno con Ionity ad Aosta). E il tempo impiegato per tornare è stato circa il doppio rispetto che con la BMW (per colpa nostra di mancata esperienza), mi sono un po demoralizzato. Ma, avendo poi viaggiato all’estero e discusso in Autogrill con olandesi con auto elettriche che hanno già attraversato mezza Europa, mi sono rincuorato. Ecco qui la mia storia, spero che possa essere di Vostro interesse.

Da Reggio all’Olanda: non ci sono poi tutti questi vantaggi col diesel…

“Con il ponte del 2 giugno sono stato anche io in Olanda, sono partito da Reggio Emilia con la mia 420d Grancoupè cerchi da 20 e gomme 225/35/20 255/30/20. Ho percorso 3.450km spendendo circa 380 euro di gasolio. Contando che io soffro di prostatiti e quindi nn ho la vescica di ferro e se nn faccio una sosta almeno ogni 2 ore (anche solo di 5 minuti) mi sembra di morire, fornisco il mio resoconto. dove, giusto per spoilerare, non credo troverò questi enormi vantaggi nel diesel che alcuni qui decantano. Ingresso casello Parma, fino a barriera Milano 137km/h di Cruise, essendoci il Tutor. Sosta al Villoresi (dove ci sarebbe la colonnina di ricarica da 55kW, mi pare) e colazione + bagno, sosta di almeno 30 minuti. Dal Villoresi fino a Como 130/140 circa, era mattina presto, andavo in vacanza, nn avevo voglia di tirare e volevo consumare poco“.

Svizzera e Germania: tra limiti di velocità e cantieri…

“Ingresso in Svizzera... Chiasso-Basilea, piena di cantieri, il Gottardo si fa a 80km/h , se ho fatto una media dei 100km/h sono stato fortunato in quel pezzo. Fatta una sosta dopo Lucerna 10 minuti per pipì e un piccolo spuntino.. (in ogni piazzola di sosta ci sono 2 o 4 stalli, caricano penso a 50 / 60 kW). Riparto, passo il confine e in Germania riesco si e no a viaggiare ai 160 per 5 km. Sempre traffico o cantieri a 80 o 60 km/h. Ci fermiamo per pranzo in un area-parcheggio senza colonnina, ma avremmo trovato sicuramente nell’arco di pochi km un parcheggio o un McDonald’s provvisto di ricarica. Proseguiamo dopo circa 40 minuti di sosta in direzione Mannheim, dove dormiremo la sera. L’hotel non ricordo se fosse provvisto di colonnina, ma a 300metri da li c’era una colonnina di ricarica, non ci sarebbero stati grossi problemi a caricare“.

Arrivi in Olanda e il limite in autostrada è 100

“Mattina successiva si riparte, direzione Amsterdam, altri 500 km, anche qui tra cantieri e altro. La maggior parte delle volte si è viaggiato a 100 / 120, tranne una ventina di km dove sono riuscito a mantenere 160 / 170. Una sosta in Germania, breve. Qui con una elettrica, tipo Model 3, giusto per fare confronto tra auto simili, probabilmente saremmo dovuti stare fermi un po di più rispetto al reale, almeno 20 minuti di più). Finalmente si arriva in Olanda entrando da Venlo, dato che ovunque c’era traffico abbiamo deciso di allungare un po’ la tratta ma di poter viaggiare costanti. Entrati in Olanda, con ns enorme sorpresa, abbiamo scoperto che una legge del 2020 sull’inquinamento, limita la velocità sulle autostrade a 100km/h durante il giorno e 120 di notte.. Avendo sempre viaggiato di giorno, potete immaginare quale siano state le nostre super velocità“.

Anche in hotel c’è la ricarica in un parcheggio coperto

“Arriviamo in hotel ad Amsterdam: all’interno del parcheggio coperto ha una colonnina di ricarica. Dormiamo e nei 4 giorni successivi gironzoliamo per lOolanda e vediamo che in ogni autogrill (ribadisco, TUTTI) c’è una bellissima area coperta con 4 o 6 stalli fast. Non ne avremmo avuto bisogno, perché spostandoci in Olanda a 100km/h (date le dimensioni della nazione), difficilmente avremmo finito un pieno di elettrico. Questo comunque ci rassicura su un possibile viaggio futuro NON in endotermico. Avremmo tranquillamente ricaricato ogni sera in hotel o a 30 metri dall’hotel o a 50 o a 100 o praticamente in ogni angolo possibile e immaginabile. Al giorno della ripartenza, la media in auto è circa 20.6km/litro. Preciso che con i cerchi da 18 e le invernali nn differenziate, in media recupero 1.5 / 2 km/l sui consumi, quindi il confronto con la mia andrebbe fatto con una M3 performance“.

In Germania, tra interruzioni e code, viaggi pianissimo

“Partiamo da Maastricht direzione Mannheim, traffico enorme, inizia il weekend di Pentecoste, i tedeschi si muovono a branchi! Entriamo in Germania e di autostrade senza limiti quasi non se ne vede, quindi 120/80/60 di limiti. Dopo diverse ore di viaggio senza fare strada, arriviamo in un McDonald’s appena fuori dall’autostrada. Chi è esperto di Germania, saprà che ci sono gli autogrill e le aree appena fuori l’autostrada, che sono enormi. Troviamo 12 o 14 stalli di Tesla in buona parte pieni, in pieno orario di pranzo: stiamo fermi 40 minuti per mangiare e andare in bagno, riposandoci un attimo. Si riparte facendo una strada alternativa: riusciamo a viaggiare per una ventina di km sui 170, per il resto sempre a 120. Ci facciamo circa 350 km in 6/7 ore e torniamo all’hotel a Mannheim. Il sabato mattina faccio il pieno, e collego il navigatore: UN BAGNO DI SANGUE!, al Gottardo danno 200 minuti di colonna, previsione 11 ore per fare 750km“.

Ho rifatto col diesel…/ Ci avrei perso con un’elettrica?

“Partiamo e a Hockenheim siamo già fermi, tira molla, tira molla.. Nel tratto Mannheim Basilea riesco a fare un tiro a 210km/h e per il resto qualche piccola tratta a 160/170, il resto 120 /130 oppure 60 oppure fermi. Faccio una sosta pipì di 30 secondi a filo dell’autostrada e riparto, il traffico è enorme e al confine impieghiamo un ora per attraversare la dogana. Dalla partenza percorsi circa 250 km e fatta diversa colonna, con aria condizionata quasi sempre accesa, avrei dovuto ricaricare? O sarei stato tranquillo? Il navigatore ci dava 10 minuti di colonna, ma grazie ai cari tedeschi che ci passavano tutti a destra in colonna, abbiamo impiegato 1 ora per attraversare il confine. Ripartiamo finalmente e in Svizzera dopo circa 30 km siamo già fermi“.

Ricariche e Supercharger ovunque, anche con 40 stalli

“Dato l’enorme traffico al Gottardo, decidiamo di deviare per Berna, Vevey Martigny Aosta. Con 150 km in più di tragitto. Ci fermiamo all autogrill di Gruyére, percorsi 400 km e li stiamo fermi almeno 40 minuti. C’è una colonnina di ricarica composta da 2 stalli 55 kW, se fossimo riusciti ad arrivare qui da Mannheim avremmo potuto caricare per i 40 minuti e mettere circa 40/45kWh. Con la mia proseguo direzione Italia, passiamo Martigny (dove c’è un autogrill con circa 40 stalli, tra Tesla e altri), che noi però saltiamo. Iniziando ad inerpicarci sulle Alpi per arrivare al tunnel del gran san Bernardo a circa 1.900m. Arrivati ad Aosta, faccio 40 euro di nafta e riparto direzione casa. Ad Aosta c’è un Supercharger di Tesla che avrei potuto sicuramente utilizzare per tentare di arrivare a casa o per lo meno a Piacenza. Date le già 9 ore di auto, mi avrebbe creato un qualche fastidio di troppo..“.

Ho rifatto col diesel / Se avessi avuto un’elettrica…

“Entrato ad Aosta, fino a Ivrea viaggio ai 130/140 e poi fino a Piacenza, con autostrada, praticamente sempre vuota. Da Aosta faccio una sosta a Piacenza, 4 minuti. Anche in questo caso sarei comunque dovuto uscire dall’autostrada e avrei dovuto aspettare 10 o 15 minuti di ricarica per fare gli ultimi 100 km per arrivare a casa. Risultato del viaggio, 3.450 km, quasi 45 ore di guida, media da CDB 19,6 km/litro. Conclusioni, viaggio bellissimo, fattibilissimo anche in elettrico. Costi, avendo speso 380 euro per fare 3450 km, ho speso circa 0.11 euro x km di gasolio, non facendo il matto ma non risparmiando nemmeno qualche tirata. I costi attuali dei carburanti li reputo “falsati” da un’importante speculazione, credo che il prezzo normale del diesel sia tra 1.40 e 1.5. Ma, visto che il costo attuale è questo e il confronto è fattibile sullo stesso periodo e viaggio simile, mi piaceva condividere con voi il tutto“.

