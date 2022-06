In Olanda con la Kona: consumi e spesa

In Olanda con la Kona: Maurizio racconta il suo primo viaggio all’estero, con un dettagliato resoconto di spese e consumi (qui a fianco un riepilogo) . Ma spiega anche come è avvenuta la sua “conversione” alle EV. Con una preoccupazione: il suo prossimo viaggio sarà in Calabria, dove la rete di ricarica non è come quella olandese… Ricordiamo che i vostri racconti o quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

di Maurizio Ruffini

“Avevo letto l’articolo relativo ai servizi su La7 di Formigli, e visto il tenore dei commenti, magari può tornare utile il racconto del mio viaggio. O, meglio, “epopea” come qualcuno ha voluto apostrofare un mio commento on line. Ma non voglio limitarmi a descrivere il viaggio, voglio anche motivare la mia scelta elettrica“.

In Olanda con la Kona: pensavo alla ibrida e invece…

“Ho 57 anni. Quando gli ormoni impazzavano, il mio sogno (e di praticamente tutti i coetanei) era possedere un’AlfaRomeo 75 o una Delta HF, meglio se integrale. In 40 anni di patente ho avuto la possibilità di guidare diverse auto, piccole, medie, grosse, con cambio manuale ed automatico ed anche qualche esperienza in pista. Di conseguenza non si passa all’elettrico senza ponderare attentamente. Dalla mia ho anche la formazione professionale di tecnico elettronico, e di indole sono curioso per tutto quello che il progresso offre. Due anni fa, in famiglia abbiamo deciso che la povera Saxo era giunta a fine carriera. Sono andato in Hyundai per un test drive della Kona ibrida, di cui avevo letto ottimi commenti. Durante il test ho chiesto informazioni anche sulla versione elettrica e qui è successo il contrario di quel che sembra capiti a molti. Non solo non mi hanno sconsigliato l’acquisto, ma caldamente spinto a contattare il collega che si dedica all’elettrica“.

“Anche per me e mia moglie vale il motto “indietro non si torna”

“Detto fatto, organizzato test-drive con la moglie e a fine mattinata uscivamo dalla concessionaria con l’ordine in mano. Sia chiaro, non ho fatto una scelta impulsiva. Sono diversi anni che mi informo su tutto ciò che è inerente la mobilità elettrica ed inoltre ho avuto accesso agli incentivi del periodo. Ma nel caso specifico, dovendo usarla per la maggior parte mia moglie, volevo che fosse convinta anche lei. Solita frase “non tornerebbe più indietro” e garantisco che per me è dura usare l’auto aziendale dopo che il fine settimana hai viaggiato in elettrico. Arriviamo cosi a maggio, dopo 18 mesi e oltre 20.000 km percorsi. Decidiamo, con la scusa di andare a trovare il figlio, di affrontare un viaggio più impegnativo dei max. 500/600 km percorsi in giro per l’Italia. Più che descriverlo ve lo racconto con i numeri, con l’aiuto dei dati che registra l’auto e le varie app di ricarica“.

Quanto ho consumato nei 1.035 km fino ad Amsterdam

“Ho realizzato una tabella che racconta esattamente la durata del viaggio con pause, ricariche e costi vari. Il viaggio è stato assolutamente confortevole, grazie anche agli ADAS di cui ormai sono dotate le auto di ultima generazione, e alle pause indispensabili, sia per l’auto che per me. Sono arrivato in tempo per godermi la serata con mio figlio, non sicuramente riposato, ma neanche sfinito. Le tabelle sono semplici ed assolutamente reali, non ho arrotondato o falsato alcun valore. La prima pausa di ricarica è stata l’unica che mi ha dato problemi, dopo pochi minuti di ricarica mi ha sganciato e non mi ha più permesso la ripartenza della carica. Il tempo impiegato per raggiungere Amsterdam è stato simile a quello stimato da Google, escluso le pause. La vacanza è stata di 5 giorni. L’andata diretti fino ad Amsterdam, mentre il ritorno con una tappa a Strasburgo, che merita di più di un solo pomeriggio di visita.

In Olanda con la Kona: l’EV è per molti, non per tutti

So cosa mi aspetta quando i possessori di fantastiche auto diesel da 30km/l a 160 Km/h di media e vescica di ferro, vedranno i numeri e commenteranno. Ma si ricordino che la Svizzera è tempestata da autovelox. In Germania non tutte le autostrade sono libere e non solo, anche loro fanno le manutenzione, con conseguenti code. Avevo il cruise control adattivo impostato a 120 Km/h. Non è stata una scelta legata ai consumi, ma è il valore abituale che utilizzo da quando ho auto con il cruise control. Ho utilizzato l’app ABRP come consigliere, ma mi sono fermato quando volevo: arrivavo sempre dove l’app aveva pianificato la pausa con più carica del previsto. Conclusione l’elettrico non è per tutti, soprattutto acquistarlo senza incentivi, ma è sicuramente adatto a molti. Il prossimo viaggio è programmato in Calabria a Capo Vaticano, più lontano di Amsterdam, 1.300 Km. La Calabria è la regione peggio servita come colonnine, vedremo.

