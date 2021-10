Viaggi lunghi impossibili in EV? Michel ha fatto 6.500 km…

Viaggi lunghi impossibili con una EV? Tutt’altro se ci si organizza. Una coppia francese con una Renault Zoe del 2020 (batteria 52 kWh) ha fatto 6.500 km.

Viaggi lunghi…/ Mezza Europa con la Renault Zoe

Michel e Marie-Hélène, la moglie, hanno intrapreso un viaggio fuori dal comune. Condividendo la loro esperienza sul sito di ChargeMap, una delle più note app utilizzate per la ricarica. I due sono partiti da casa, periferia di Parigi, per un’avventura che prevedeva una prima tappa nelle Ardenne. Poi via verso nord, fino alle Isole Faroe, 1.000 km a nord-ovest della Danimarca, con tutta una serie di tappe. Il viaggio di ritorno li ha portati a Jouques, nel sud della Francia. Con deviazione attraverso la Baviera prima di tornare alla base, nella capitale francese. Il loro motto era “non lasciare che la ricarica diventi un peso“, senza farsi prendere dallo stress. E così è stato, il viaggio è filato liscio, senza un giorno di ansia. Seguendo una regola (ben nota a molti lettori di Vaielettrico) che hanno chiamato “tempo di ricarica nascosto“.

Viaggi lunghi… / Il “tempo di ricarica nascosto”

Che cos’è il “tempo di ricarica nascosto“? Semplice, spiegano Michel e Marie-Hélène. Ogni volta che si fermavano, facevano una pausa o svolgevano un’attività in cui non serviva la Zoe, facevano in modo che l’auto si ricaricasse in una stazione vicina. Mentre visitavano un mese o passeggiavano in riva a un lago, la batteria si riempiva in una colonnina nei pressi. “Utilizzando questo metodo, abbiamo detto addio alle lunghe pause in cui te ne stai semplicemente seduto in macchina, aspettando che si ricarichi. Abbiamo ottenuto il massimo dai nostri viaggi durante il rifornimento della nostra auto. Mescolando l’utile al dilettevole”. Tutto è filato liscio nel Nord Europa: una rete di colonnine affidabile e capillare. Al contrario, hanno anche raccontato di alcuni problemi avuti in Francia, in alcune regioni ancora poco attrezzate.

La spesa? “330 euro per attraversare mezza Europa”

Altra notazione, già sentita dai proprietari di Tesla per le loro soste nei Supercharger, è il clima che si respira nelle stazioni di ricarica. Michel e Marie-Hélène parlano di socievolezza, “Durante le nostre soste per rifornire, abbiamo avuto l’opportunità di chiacchierare con persone con cui probabilmente non avremmo parlato normalmente. Non trovi lo stesso clima cordiale e socievole alla pompa di benzina”. Quanto alla spesa, la coppia parigina parla di circa 330 euro per un viaggio così lungo. Una cifra che deriva dalla combinazione tra due tariffe “estreme”. Da un lato utilizzavano le ricariche gratuite di molti supermercati, regolarmente segnalate da Chargemap Pass. Dall’altro, nei giorni in cui dovevano percorrere più di 500 km, utilizzavano ricariche ultra-fast come le Ionity, molto care, ma molto rapide. Un budget comunque impensabile per fare 6.500 a benzina.

