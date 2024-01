Guarda che tariffe in Francia: in un mercato che è quasi cinque volte il nostro, fioccano offerte di ricarica che qui manco ci sogniamo: fast e ultra-fast a 0,49.

Guarda che tariffe: 0,39 per le AC e 0,49 per fast e super-fast

Ogni giorno arriva notizia di una nuova offerta, in un mercato in cui la concorrenza è esplosa e, grazie anche al nucleare, l’energia è sempre costata meno che da noi. Adesso è far rumore sono i ribassi annunciati da EVzen con una pubblicità che annuncia: “Buona notizia. Per iniziare bene l’anno, abbassiamo le tariffe“. E che tariffe: per le colonnine AC fino a 22 kW di potenza si scende da 0,49 a 0,39 al kWh. Mentre per le stazioni in corrente continua da 50 a 240 kW il calo è da 0,55 a 0,49 al kWh. EVzen non è un’aggressiva start-up di qualche spericolato investitore. È una società che fa capo alla SMEG, non quella dei frigoriferi che conosciamo noi, ma il gestore di infrastrutture e servizi energetici nel Principato di Monaco da 130 anni. È chiaro che a questi prezzi la convenienza rispetto alle auto a benzina o diesel è fuori discussione. E questo anche per chi non ha possibilità di ricaricare a casa e può servirsi solo delle colonnine pubbliche.

Ben altri prezzi da noi (senza abbonamenti)…

Le tariffe in Italia sono ben diverse. Se guardiamo ai principali operatori, troviamo le AC fino a 22 kW oltre i 60 centesimi al kWh: per la precisione Enel X è a O,69, mentre ENI-Be Charge è a 0,65. La musica non cambia se prendiamo le colonnine fast e super-fast, in corrente continua: qui i prezzi della rete Enel X variano da 0,89 a 0,99, mentre ENI Be Charge va da 0,85 a 0,90. Del resto negli stessi Supercharger Tesla troviamo tariffe ben più convenienti in Francia rispetto all’Italia, segno che già il prezzo dell’energia è più conveniente. Poi ci sono gli abbonamenti, certo, con cui possiamo mitigare i prezzi, che richiedono comunque certi quantitativi di consumi…

