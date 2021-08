Gli odiatori dell’auto elettrica: chi sono e cosa vogliono

Gli odiatori dell’auto elettrica spuntano da ogni dove, anche nei commenti agli articoli pubblicati su questo sito. Che cosa li muove? Cerchiamo di capire…

Gli odiatori dell’auto elettrica? Quelli più superficiali…

Ci sono quelli più basici, che si limitano a inveire, con commenti brevi, superficiali, e generalmente molto aggressivi. Come questi, che rendono bene l’idea:

“Dovrete tutti passare sotto le mie grinfie, cari elettronauti, e visto che sono un riparatore di impianti e macchine elettriche vi spellerò bene i vs quattrini. Vi farò pagare 200€ ogni mia ora di lavoro così vi faccio passare subito la vs voglia di viaggiare alla spina“.

“Poverino questo mentecatto che vi ha interpellato, non si è ancora reso conto che quei 30 Mila euro per comprare l’auto elettrica li butterà tutti nella spazzatura , povero idiota…“.

“Poveri deficenti non potranno accendere nemmeno lo scalda biberon per caricare il bidone elettrico“.

Gli odiatori dell’auto elettrica / Quelli che sono contro tutto e tutti

Generalmente lo fanno per noia, o per il semplice gusto della contraddizione. A volte per il semplice desiderio di veder pubblicato il proprio intervento. Per scatenare una reazione. O ancora per la tendenza a considerare qualsiasi cosa un’imposizione. E quindi a opporvisi, a prescindere da qualsiasi convinzione personale. Anche senza analizzare e capire le cose. Un po’ come tanti fanno per i vaccini anti-Covid. Per una contrattura assumono antidolorifici che normalmente si somministrano ai cavalli. E lo fanno in scioltezza, senza nemmeno preoccuparsi di interpellare il medico, né di leggere il bugiardino. Poi però “no, il vaccino no. Non sono convinto. Io aspetto ancora un po’… Non me lo possono imporre! Io non mi vaccino!”. E intanto non considerano che, se ancora non abbiamo richiuso tutto, forse è grazie a chi invece il vaccino se l’è fatto iniettare…

Ma a volte professionisti in tecniche di dietrologia…

Poi ci sono quelli più sofisticati, di media cultura e intelligenza, che all’attività di hating possono permettersi di dedicare molto tempo. Individuano un articolo, lo analizzano attentamente alla ricerca di eventuali imprecisioni da evidenzare. Poi, si mettono in rete alla ricerca di notizie che possano screditare quanto letto. A quel punto entrano in azione commentano l’articolo. Iniziano generalmente complimentandosi e fingendo apprezzamento. Poi però affermano che le proprie convinzioni, condivise con l’autore dell’articolo, vacillano di fronte alle obiezioni di qualche conoscente, amico o collega. Fingono di chiedere supporto. E a quel punto portano tutta una serie di dettagliatissime argomentazioni per demolire la tesi dell’articolo stesso. Per farlo ci vuole una conoscenza approfondita dell’argomento e tempo a disposizione. Fondamentalmente si tratta di persone che sanno bene che quanto stanno affermando non è la verità. Ma sono abbastanza astute da capire che, se alle loro false verità daranno un bel vestito, qualche dubbio riusciranno a insinuarlo, almeno tra i lettori più disattenti.

Perché lo fanno? Chi per soldi, chi per giustificare…

In questo caso generalmente non si agisce per noia o per il semplice gusto di contraddire. Quando si investono tante risorse e tempo, lo si fa essenzialmente per due motivi: il denaro o la necessità di giustificare a se stessi un mancato cambiamento. L’auto elettrica ha tutte le potenzialità per rivoluzionare completamente un modello di economia basato sul commercio del petrolio. Questo potrebbe costituire un elemento di disturbo per molti, moltissimi. E non è affatto da escludere che qualcuno possa aver intuito che parte del cambiamento in atto possa avere origine dallo scambio di informazioni. E possa cercare quindi di andarle a minarlo. Facendolo in modo organizzato e sistematico. E investendoci del denaro per farlo. Ci sono stati veri e propri scandali in tal senso. Ricordiamo tra tutti il caso del lobbista della Chevron che pagava gli arzilli pensionati dell’azienda per screditare l’elettrico sui social: gli odiatori organizzati.

Gli odiatori / C’è che vuole solo sentirsi nel giusto

In parte, un’attività di contrasto all’informazione sull’elettrico così ben organizzata e sistematica potrebbe nascere da un semplice bisogno personale. Quello di trovare un’evidenza che supporti la propria scelta di non cambiare, da endotermico a elettrico. Poiché ad esempio il passaggio non è realizzabile senza modificare le proprie abitudini: “Io ho bisogno di raggiungere quella destinazione a 500 km da casa e all’improvviso, in un’unica tratta, senza soste e quindi non posso avere un’elettrica”. In quanto economicamente non vantaggiosa: “Le ricariche costano fino a 79 centesimi a kWh! praticamente più della benzina!” O perché ecologicamente non migliorativa: “eh, che poi non è mica vero che le elettriche inquinino meno!“. Si invoca di tutto pur di non minare quell’abitudine ormai consolidata e radicata nella cultura popolare.

Noi non siamo fondamentalisti dell’elettrico, ma…

Piuttosto che analizzare i possibili benefici di nuove forme di mobilità (troppa fatica e sforzo mentale), ci si dedica anima e corpo a dimostrare che non ne vale la pena. Che per lui/lei quella nuova tecnologia non è adatta e che, se anche lo fosse, ha altri mille difetti dei quali solo lui/lei si è accorto. E di conseguenza esiste una “giustificazione” per non prenderla in considerazione. Eppure trascorrono le giornate su Vaielettrico.it e su molti altri portali a urlare quanto le elettriche siano sbagliate. Si collegano ogni singolo giorno. Se fossero davvero convinti fino in fondo di quanto scrivono, se non scrivessero in malafede (per mille motivi), probabilmente smetterebbero di farlo, prima o poi. O non avrebbero mai iniziato. Noi, che nella mobilità elettrica crediamo, ma senza essere degli ultras , mai ci sogneremmo incursioni in siti specializzati in altre propulsioni. Magari per smontare le tesi di quanti sostengono la superiorità dei motori endotermici. Riportiamo le notizie, positive e negative, e ospitiamo i commenti di tutti, anche se critici. Ma gli odiatori, quelli no, non li digeriamo proprio.