Sagelio porta in italia la ricarica HPC che non stressa la rete. Worldline quella senza App

Sagelio porta in italia la ricarica HPC che non stressa la rete....

Sagelio porta in Italia le stazioni di ricarica HPC con accumulo di FreeWire Technology che non stressano la rete. Prelevano energia in AC a bassa potenza, l’accumulano e la rilasciano in DC fino a 200 kW. Worldline il terminale che accetta carte di credito e pagamenti con cellulare per la ricarica da colonnine pubbliche

La ricarica HPC Freewire non richiede nuove cabine

Si risolvono così alcuni dei principali vincoli alla diffusione della ricarica ad alta potenza: i costi elevati, i tempi delle concessioni, i limiti della rete a media potenza. Per punti di ricarica HPC di potenza superiore ai 100 kW, infatti, il distributore di rete richiede la costruzione di una cabina di trasformazione. Significa tempi di attesa che possono superare l’anno e investimenti spesso di gran lunga superiori al costo dell’infrastruttura di ricarica e non ammortizzabili con i ricavi attesi. E molte aree, soprattutto quelle rurali o già intensamente industrializzate, non dispongono comunque di una potenza sufficiente.

Per queste ragioni Sagelio, società benefit pugliese operante in tutta Italia dal 2017 nel settore della ricarica per i veicoli elettrici, ha stretto una collaborazione con l’americana FreeWire, già oggetto di importanti investimenti da player consolidati come British Petroleum e ABB.

Boost Charger si alimenta in AC, eroga in DC a 200 kW

I dispositivi Boost Charger prodotti da Freewire sono una soluzione. Prelevano la corrente dalla rete in corrente alternata trifase (27 kW, input simile a quello richiesto dalle stazioni a bassa potenza AC), accumulandola in batterie incorporate nella stazione di ricarica e trasformandola internamente in corrente continua in modo da erogarla a potenze fino a 200 kW.

I Boost Charger vengono installati in un paio d’ore e possono essere anche facilmente spostati su varie location, diventando anche un ottima stazione “entry level” per testare le potenzialità di un sito prima di effettuare grossi investimenti in aumenti di potenza.

E si integra con il fotovoltaico

Lo storage permette anche, ad esempio, di raccogliere eventuale energia eccedente generata e non consumata da impianti fotovoltaici insistenti sullo stesso impianto, valorizzando al massimo l’investimento e garantendo ricariche da energia completamente rinnovabile e autoprodotta: una soluzione molto interessante anche per le comunità energetiche, nonché focus esclusivo della Linea C (ancora in attesa di pubblicazione) dell’Investimento PNRR 4.3 dedicato allo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici.

«Siamo felici di collaborare con Sagelio, che ci ha colpito per rapidità, entusiasmo e per una profonda conoscenza delle dinamiche e delle esigenze del mercato italiano. – dichiara James Jean Louis, direttore commerciale Europa di FreeWire Technologies – Il Boost Charger è un prodotto che sblocca nuove possibilità nel settore delle infrastrutture di ricarica, e siamo certi che il team di Sagelio sia il partner giusto per accompagnarci in un Paese che, vista la conformazione territoriale e la necessità di bilanciare in maniera adeguata i carichi rete, potrebbe diventare uno dei nostri mercati chiave in Europa».

Giancarlo Ostuni, cofondatore di Sagelio ha commentato: «Il concetto di poter offrire un servizio di altissima qualità senza stressare la rete elettrica, distribuendo i consumi in maniera ottimale e approfittando anche al massimo da eventuali produzioni rinnovabili in loco, va esattamente nella direzione di transizione energetica ragionevole e ragionata che cerchiamo di proporre ai nostri partner».

Una “suite” per ricaricare senza App e RFID card

Worldline lancia la EV Charging Payments Suite , un’offerta di pagamento modulare end-to-end dedicata che garantisce ai clienti una ricarica dei veicoli elettrici (EV) in tutta Europa, senza contratti di abbonamento, app o RFID card dedicate.

Dal punto di vista dell’utente finale, la Worldline EV Charging Payments Suite stabilisce un nuovo standard nel settore. Abilita pagamenti innovativi, come il Tap and Charge, lo Scan and Charge e il Park and Charge. A ciò si aggiungono opzioni di pagamento transfrontaliere con l’accettazione di carte di debito internazionali e nazionali, carte di credito, opzioni di pagamento per l’e-commerce e pagamenti tramite mobile come Apple Pay o Google Pay.

Quando si avvicinano a una stazione di ricarica, i conducenti di veicoli elettrici devono semplicemente avvicinare la loro carta o il cellulare. Si effettua una pre-autorizzazione in modo che il dispositivo di ricarica venga attivato. E un importo fisso (definito dal CPO) viene bloccato sulla carta di pagamento dell’utente.

Attivi, ricarichi e paghi anche senza un contratto

Una volta terminata la ricarica e conosciuto il prezzo finale della transazione, l’importo viene addebitato sulla carta. Allo stesso tempo, l’eventuale eccedenza della pre-autorizzazione viene rilasciata sul conto della carta. Tutto avviene immediatamente e il titolare della carta non deve aspettare ulteriori giorni per ottenere lo sblocco dell’importo.

Wordline ha sviluppato il pagamento all-in-one per le specifiche necessità dei fornitori di rete. L’ha presentato per la prima volta alla fiera Power2Drive di Monaco di Baviera dal 14 al 16 giugno. Worldline EV Charging Payments Suite è ora disponibile per i fornitori di reti di ricarica e per i conducenti di veicoli elettrici in tutta Europa.

E’ compatibile di default con tutte le stazioni di ricarica disponibili in commercio in Europa e conforme a tutte le normative più recenti, comprese quelle specifiche per ogni paese. I caricatori tradizionali dei primi fornitori sono supportati così come i più recenti caricatori superveloci. Il terminale EV Charging Payments Suite è di facile utilizzo. E l’installazione richiede una semplice integrazione nel cloud.

“Con la EV Charging Payments Suite, Worldline porta il mercato della mobilità elettrica a un livello superiore, rendendo l’elaborazione dei pagamenti estremamente semplice per tutti i professionisti del settore e per i conducenti di veicoli elettrici”, afferma Radu-Vasile Pop, Global Head of Self-Service Verticals, Parking & EV Charging di Worldline.

