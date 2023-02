La vita elettrica di Antonella: “Fate come me…”

La vita elettrica di Antonella, giunta alla seconda auto a batterie (una Kona dopo la BMW i3) senza rimpianti per le auto tradizionali. Ricarica da fotovoltaico.

La vita elettrica di Antonella: “Prima una i3, ora una Kona…”

“Sin da bambina sognavo un mondo in cui tutte le auto fossero elettriche, nessun rumore e aria fresca e pulita. E’ passato un bel po’ di tempo ma appena ho potuto la mia scelta l’ho fatta: 110%, pannelli fotovoltaici, colonnina in garage e auto elettrica. La mia prima auto è stata una BMW i3: ho fatto un contratto di noleggio per due anni, ma dopo un anno l’ho restituita. Il mio concessionario mi ha proposto una Hyundai Kona con 11.000 km e quasi il doppio di autonomia (480 km). Sempre con il sistema del noleggio a lungo termine comprensivo di kasko, manutenzione e tutto ciò che esiste per la mia tranquillità. Con i pannelli fotovoltaici le bollette di luce e gas sono diminuite del 60/70%, compreso il “pieno” alla macchina. Con la i3 ho calcolato una spesa superiore, tra bollette e colonnine in vacanza, di circa 150 euro(!) in un anno. Ad esempio il mio compagno, che ha un furgone diesel con cui lavora, spende 100/150 euro al mese di carburante“.

“C’è troppo paura del cambiamento, ma l’Europa indica la strada giusta”

“Non capisco perché così tante persone abbiano paura del cambiamento, in questo caso evidentemente in positivo! Ok, si parla di preoccupazione per i posti di lavoro. Ma da qui al 2035 qualcuno andrà in pensione, qualcuno specializzato potrà trovare un altro impiego. E qualcuno resterà pure a costruire le auto elettriche! Io vivo in una località turistica e vedo molti imprenditori dell’alberghiero e della ristorazione in seria difficoltà per trovare manodopera. Sarà perché sono donna ed ho senso pratico, ma tutte queste difficoltà non le vedo, a fronte di uno sforzo che mi sembra stia facendo l’Europa per farci vivere in un mondo migliore. Sperando di essere ancora in tempo, soprattutto per i nostri figli e nipoti. Saluti dalla vostra affezionata lettrice“. Antonella Bertella, Verbania.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube Vaielettrico