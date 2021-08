Ford E-Transit: ultimi test con veri clienti, poi il lancio

Ford E-Transit: ultimi test con veri clienti di flotte aziendali, poi il lancio a primavera. Già previsti adattamenti, come servizi di ambulanza in Inghilterra.

Ford prova adattamenti da 3,5 a 4,25 tonnellate

Dopo i difettucci di gioventù patiti dalla sua prima auto elettrica, la Mustang Mach-e, in Ford devono aver deciso che è meglio ampliare la fase di collaudo pre-vendita. E, per la versione elettrica del suo conosciutissimo veicolo da lavoro, è stata pianificata una fase di rodaggio molto lunga e articolata. Oltre ai soliti collaudatori aziendali, 10 E-Transit di pre-serie sono stati consegnati a grandi clienti. Come l’azienda di nettezza urbana e l’amministrazione comunale di Colonia, DHL Express e la Ocado in Gran Bretagna e la società svedese Recover Nordic. Veicoli in diverse varianti con un peso totale tra 3,5 e 4,25 tonnellate, inclusi telai con cassoni refrigerati e cassoni, ribaltabili e veicoli a pianale ribassato. Ovvero le trasformazioni più frequenti a cui sono sottoposti i veicoli commerciali nell’utilizzo reale quotidiano. Qui altre info.

Nuovi competitor, come il binomio Rivian-Amazon

Con il boom dell’e-commerce, le consegne a domicilio con mezzi come questo si sono moltiplicate negli ultimi anni. E avere flotte a emissioni zero per il delivery diventa cruciale, visto questi furgoni scorrazzano continuamente per le città. Con tragitti sempre piuttosto delimitati e la possibilità di organizzare facilmente dove e quando ricaricare. Ha fatto scalpore, per esempio, la decisione di Amazon Prime di entrare addirittura come socia nell’azienda che le fornirà furgoni personalizzati, Rivian. “Noi di Ford vogliamo dimostrare che aiutare i clienti a ridurre il loro impatto ambientale può andare di pari passo con il miglioramento della loro produttività“, spiega Dave Petts, Market Lead, Urban Electrified Vans, Ford of Europe. “Il chilometraggio reale dei clienti ci aiuta a mostrare i vantaggi che l’E-Transit può offrire. Oltre a fornire un prezioso feedback sui modelli di utilizzo e sul comportamento di ricarica, in modo da poter perfezionare l’esperienza operativa”.