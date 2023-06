Eurobike 2023, le novità più interessanti

Una breve panoramica sui prodotti più interessanti esposti a Eurobike 2023, salone di riferimento per le due ruote a pedali. Tantissime le eBike, le nuove regine del mercato.

È un appuntamento immancabile per chi è appassionato di biciclette. La più grande e importante fiera di riferimento per il settore, nata a cresciuta in Germania. Nella “storica” Fredrichshafen prima, a Francoforte nelle ultime due edizioni. Eurobike è da sempre il salone delle nuove tendenze del mondo delle due ruote dolci, con il suo ricchissimo parterre di modelli, accessori e componenti.

All’edizione 2023 – andata in scena dal 21 al 25 giugno – hanno partecipato oltre 1.900 aziende espositrici. Se ce ne fosse stato bisogno, la 31esima edizione ha confermato che le eBike sono una realtà sono il presente e il futuro delle bici. Piacciono e per questo sono sempre più vendute.

eBike, che passione!

E a Francoforte di eBike se ne sono viste parecchie, ormai declinate per ogni tipologia di bicicletta. I grandi marchi, anche quelli più specialistici, non ne possono fare a meno e tra eMtb ed eGravel c’è ormai l’imbarazzo della scelta.

Fare una Top 10 “oggettiva” di quanto presentato ad Eurobike, con un’offerta così vasta ed articolata, è quasi impossibile. Perciò ci limitiamo a parlare di alcune fra le cose più interessanti che hanno catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Scott Lumen 900 SL by Dangerholm

Poteva una bici premiata con l’Eurobike Gold Award 2023 non lasciare il segno? Ovviamente no, soprattutto in questa versione iperleggera realizzata da Gustav Gullholm, in arte Dangerholm.

Nel nuovo capitolo della sua collaborazione con Scott, l’estroso elaboratore norvegese è riuscito a rendere ancora più light una eMTB già leggerissima. Dai 15,5 kg dell’originale ai 12,9 kg della nuova versione. Un peso record, ottenuto limando grammi un po’ ovunque grazie a materiali e componenti tecnici ad hoc. Addirittura lasciando il carbonio a vista sul telaio togliendo la verniciatura.

La Scott Lumen eRide è il top di gamma elettrico della casa svizzera. Monta un motore TQ HPR 50 da 250 watt e 50 Nm di coppia. Ha una batteria da 360 Wh espandibile con un range extender da 160 Wh.

Ducati Powerstage RR Limited Edition

È l’intrigante novità della gamma eMTB dell’azienda italiana di cui vi avevamo già anticipato l’arrivo. Una bici a pedalata assistita esclusiva, destinata al mondo dell’enduro, dalle caratteristiche estreme, nata per essere performante su qualsiasi tipo di terreno.

Disegnata da Aldo Drudi, in collaborazione con il Centro Stile Ducati ed è ispirata alla Desmosedici GP23 del team ufficiale, la Ducati Powerstage RR ha un telaio interamente in carbonio ad alta resistenza, forcella a ammortizzatore posteriore Ohlins completamente regolabili.

La drive unit è targata Shimano EP801 – un riferimento per la categoria – con i suoi 250 watt di potenza nominale e gli 85 Nm di coppia.

La batteria estraibile è da 630 Wh. Cambio Shimano SRAM a 12 velocità, freni Braking First con leve personalizzate Ducati Corse e dischi da 203 mm con spessore di 3 mm.

Inevitabili i dettagli di pregio, anche funzionali, come il passaggio di tutti i cavi all’interno del telaio. L’eMTB Ducati è in edizione limitata di 230 esemplari, già ordinabili ad un prezzo di 11.900 euro.

KTM lancia Macina Scarp SX

L’azienda austriaca è stata una delle grandi protagoniste di Eurobike 2023, con tanti modelli in mostra e, in particolare, le eBike Macina della gamma 2024.

Tra queste è piaciuta molto la Macina Scarp SX, ovvero la prima eMTB light di KTM. Un’elettrica leggerissima, appena 16,5 kg, basata sul nuovo motore Bosch Performance Line SX (600 watt e 55 Nm di coppia) abbinato ad una batteria da 400 Wh.

Colpo d’occhio – anche dal punto di vista stilistico – per la versione top di gamma Exonic, con telaio in carbonio, cambio SRAM XX T-Type a 12 velocità, freni Shimano XTR.

GASGAS e Husqvarna

Rimanendo nel “mondo” Pierer Mobility, anche GasGas e Husqvarna e si sono presentate in bello stile ad Eurobike.

GasGas ha messo in mostra un ricco parterre di eBike per tutte le occasioni, puntando come al solito sul carattere sportivo tipico del brand. A spiccare però è stata soprattutto il modello Urban Cruiser, denominato Moto. Una via di mezzo, in effetti, tra una bici e una piccola motocicletta, con ruote grosse da 20”, motore Bafang inserito nel mozzo della ruota, batteria da 504 Wh sotto la sella. Per i più curiosi ne abbiamo parlato anche QUI.

Husqvarna ha invece lanciato la nuova Hard Cross, a completare il rinnovamento della propria gamma eMtb.

Realizzata in cinque diversi allestimenti, questa bici si presta ai percorsi più sfidanti. Il telaio è in lega d’alluminio e le sospensioni hanno un’elevata escursione (180mm all’anteriore, 170mm al posteriore) per adattarsi alla discese più ardite.

La bici è dotata di motore Shimano EP8 (85 Nm di coppia), abbinato ad una batteria integrata nel telaio che, negli allestimenti HC4 e HC5, arriva fino a 720 Wh (630 Wh per le altre).

Un po’ d’Italia: Thok Gram e Lombardo Lagonegro

Dalla piemontese Thok alla siciliana Lombardo, i produttori nostrani hanno come sempre fatto bella figura ad Eurobike. Novità per entrambi, belle ed interessanti.

L’azienda di Alba ha esposto la sua prima e-enduro interamente in carbonio, denominata Gram (“cattiveria” in dialetto piemontese). Ovviamente un prodotto esclusivo, che può contare sul motore Shimano EP8 e una batteria da 630 Wh, facilmente rimovibile.

Lombardo ha invece fatto debuttare la Lagonegro, nuova arrivata nella gamma eGravel. Una bici versatile, adatta a sterrato e a strada, la cui adattabilità è stata ben evidenziata a Francoforte. Era infatti presente in configurazione “accessoriata”, con borse da bikepacking inserite.

L’eBike si avvale del nuovissimo motore Bosch Performance Line SX.

Uno sguardo ai motori: Bosh, Polini, Pinion

A proposito di Bosh, il Salone di Francoforte ha offerto anche moltissimo nel segmento della componentistica tecnica. In particolare, mettendo in mostra le ultime innovazioni nel campo delle propulsioni per eBike, sempre più focalizzate sulla riduzione dei pesi e sull’aumento delle prestazioni.

Proprio il Bosch Performance Line SX è stato protagonista indiscusso tra le drive unit: la novità più attesa, nata appositamente per fornire la spinta elettrica a light eMtb e eGravel, con il suo peso specifico di appena 2 kg, piccolo e compatto per farlo scomparire nei telai delle bici. Un motore silenzioso, che conferisce una potenza massima di 600 watt e 55 Nm di coppia. Delle novità Bosch abbiamo parlato anche QUI.

Di notevole interesse anche il potente motore Polini E-P3+, sviluppato appositamente per i modelli S-Pedelec, eBike che possono arrivare fino a 45 km/h con potenza superiore a 250 Watt. Un motore italiano dalla coppia di 75 Nm nella versione E-P3+ (Road) e 90 Nm nel modello MX (specifico per MTB).

Chiusura d’obbligo per la tedesca Pinion, che a Francoforte ha mostrato come all’interno di un singolo blocco motore possano coesistere tutti gli ingranaggi per trasmissione e spinta di una eBike. Il nuovo Motor Gearbox Unit (MGU) unisce un motore da 600W di picco ad un cambio elettronico a 9/12 velocità in un unico pacchetto compatto che non pesa più di 4 kg. Il tutto funzionante tramite wireless.

Una soluzione molto innovativa che apre nuovi orizzonti nel mondo eBike.