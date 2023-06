Ducati presenta la nuova eBike Powerstage RR Limited Edition

Si chiama Powerstage RR Limited Edition la nuova eBike Ducati. Telaio full-carbon, drive unit Shimano EP801, solo 230 pezzi a 11.990 euro

Debutto in circuito per una eBike pensata per tutto tranne che per l’asfalto. La ragione è semplice: in questa Powerstage RR Limited Edition c’è tantissimo dello spirito sportivo Ducati. Anche il nome stesso “Powerstage” richiama una nuova tipologia di prova speciale in salita recentemente introdotta nei circuiti di e-enduro. Un duro test per atleti e mezzi. Il legame con il mondo delle corse è ribadito anche nelle grafiche disegnate da Aldo Drudi, in collaborazione con il Centro Stile Ducati. La livrea è infatti ispirata alla Desmosedici GP23 del team ufficiale.

Come è fatta la Ducati Powerstage RR Limited Edition

Ha un telaio full carbon studiato nei minimi dettagli e testato molto duramente. «Le scelte sulla disposizione degli strati di carbonio e sulle tipologie di intreccio delle fibre – spiega Ducati – sono il risultato dell’analisi FEM (Metodo a Elementi Finiti) che permette di individuare quali siano i punti soggetti a maggior sollecitazione, che richiedono quindi maggiore robustezza». Tutti i cavi inoltre sono all’interno del telaio e il passaggio è protetto da un sistema di battuta di sterzo (T-Stopper).

L’angolo del tubo sella verticalizzato a 78° è stato studiato per assumere una posizione in sella ottimale in salita, e l’angolo di sterzo aperto a 64° aiuta a superare qualsiasi ostacolo alle massime velocità.

Il motore scelto è lo Shimano EP801: 250 Watt di potenza nominale e 85 Nm di coppia. Due profili di assistenza: “long ride” che favorisce l’autonomia nei giri lunghi e “fast ride” che garantisce la massima prestazione su giri più brevi. Tramite la modalità “Fine Tune” presente sull’App Shimano “E-Tube Project” è comunque possibile creare i propri profili. Ad alimentare l’EP801 è una batteria Shimano estraibile da 630Wh posizionata all’interno del downtube.

Per la forcella si è scelta una Öhlins RXF38 m.2 ad aria con escursione di 180 mm e per l’ammortizzatore a molla sempre Öhlins m.2 con tecnologia TTX ed escursione 170 mm.

La Powerstage RR Limited Edition monta un cambio elettronico wireless SRAM GX AXS a 12 velocità. Anche i freni sono al top: Braking First con leve personalizzate Ducati corse e dischi da 203 mm con spessore di 3 mm.

Le ruote sono Crankbrothers Syntesis da 29” all’anteriore e 27.5” al posteriore con cerchi in carbonio e pneumatici Pirelli Scorpion Enduro S all’anteriore e Pirelli Scorpion EMTB-S.

Completano l’allestimento il reggisella telescopico, il manubrio in carbonio Renthal e la sella Fizik con speciale porta attrezzi integrato.

La Ducati per “biker ancora più esigenti”

«Il progetto sulle biciclette a pedalata assistita Ducati – commenta Giorgio Favaretto, Head of e-Bicycle Business –è nato con il lancio della MIG-RR, la prima e-mtb prodotta in collaborazione con Thok E-Bikes. Nel 2022 la gamma di eBikes è stata resa ancora più completa e performante. Oggi, con la nuova Powerstage RR, Ducati rafforza la sua presenza nel segmento delle e-mountain bike di fascia premium, rivolta a biker ancora più esigenti»

La nuova Powerstage RR Limited Edition è già ordinabile presso la rete di concessionari Ducati e online su www.ducati.com al prezzo suggerito di 11.990€ Iva compresa. L’edizione è limitata in soli 230 mezzi.

