Novità Bosch eBike 2024: drive unit leggerissime, batterie e display

Bosch presenta le novità eBike per il 2024. C’è il sistema Performance Line SX con 600 Watt di potenza massima in 2 kg di peso, ma anche tanto altro, tra batterie più potenti e controller innovativi.

Nel futuro prossimo di Bosch eBike ci sono tante novità interessanti per equipaggiare le bici a pedalata assistita del 2024. A partire da nuove drive unit per tutti i segmenti delle due ruote. Tra le novità in fatto di motori, la più importante è di certo Performance Line SX. Si tratta di un propulsore leggero e silenzioso. Infatti in appena 2,05 kg di peso conferisce una potenza massima fino a 600 W e il 340% di supporto massimo alla pedalata.

Performance Line Sx punta di diamante

Pensato appositamente per light eMTB o eGravel, l’unità di trazione Performance Line SX, è compatta e scompare nel telaio. Ed è capace di 55 Newton-metri di coppia massima. Con le sue caratteristiche, il comportamento di risposta sensibile e reattivo, è ideale per tutti coloro che praticano la guida sportiva con supporto elettrico e desiderano l’effetto di allenamento. Resistenza alla pedalata ridotta di oltre il 50% rispetto alla Performance Line CX, design più sottile delle pedivelle e un motore quasi silenzioso: la Performance Line SX convince sotto molti aspetti.

Ma non è finita qui perché Bosch presenta tra le novità 2024 anche la drive unit Active Line perfetta per l’uso in città. Insieme alla Active Line Plus, la Active Line è la drive unit più silenziosa offerta da Bosch eBike Systems. Questo rende entrambe le unità di trazione per eBike ideali per pedalare in maniera rilassata, senza fastidiosi rumori di sottofondo. Grazie al suo sensore ad alta sensibilità e al suo software, la Active Line reagisce in modo fluido al comportamento di guida dell’utente e garantisce un avvio molto naturale.

Altri motori Bosch 2024

Con una coppia fino a 40 Newton-metri, si avvale pure della modalità Auto, che regola automaticamente il supporto a seconda della situazione di guida, senza dover applicare più potenza o passare tra le singole modalità di assistenza. Inoltre se si utilizza un’eBike con cambio integrato nel mozzo, è possibile scegliere un freno a contropedale per l’Active Line.

La trasmissione a un rapporto dell’Active Line è stata progettata per garantire lunga durata e resistenza maggiori, in modo da non doversi preoccupare degli agenti atmosferici o della sporcizia. La Active Line è stata progettata proprio per questo: per pedalare ogni giorno, più a lungo e senza pensieri. L’ABS Touring garantisce la sicurezza di poter frenare in modo controllato in ogni momento. Il tutto in 2,9 kg di peso totale e lo stesso 340% di assistenza massima in pedalata.

Nella versione Active Line plus è possibile affrontare salite improvvise grazie alla coppia potenziata a 50 Nm e al sistema con sensore e software altamente sensibili, per garantire una partenza naturale e dinamica. Questo rende il motore adatto non solo agli spostamenti in città, ma anche a tour più lunghi. Se si utilizza un’eBike con cambio integrato nel mozzo, è possibile scegliere un freno a contropedale per l’Active Line Plus. Il peso di questo motore è di poco maggiore e cioè 3,2 kg.

Batterie doppie e potentissime

Tra le novità eBike Bosch 2024 c’è poi una nuova generazione di batterie Power pack per il telaio, ma anche per il portapacchi posteriore. Sono tutte da 36 V e hanno contenuto energetico che varia dai 400 Wh fino ai 725 Wh e grazie al charger 4A è possibile avere metà della carica in un’ora e mezzo. Mentre per una ricarica completa occorrono circa 6 ore per quelle da 725 Wh e poco più di 3 per quelle da 400 Wh. Per informazioni più approfondite visitare il sito. Molto interessante è PowerMore 250, la batteria supplementare portatile dalle dimensioni di una borraccia da 250 Wh e un chilo e mazzo circa di peso. DualBattery poi per il sistema Bosch eBike 2 è un set di due batterie che fornisce fino a 1.250 wattora e può essere installato in quasi qualsiasi combinazione.

Infine Purion 200 è unità di comando e display in un solo dispositivo: combina questa soluzione intelligente all-in-one con un ulteriore display, ad esempio il nuovo Kiox 500, per utilizzare la funzione di navigazione. Passando all’abbonamento Flow+ hai accesso al servizio Premium eBike Alarm. In questo modo è possibile proteggere ancora meglio la tua eBike dal furto.

